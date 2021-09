Rapid.Space est désormais disponible au Japon

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

L’entreprise européenne souhaite ainsi proposer son cloud "Fully Open" (toutes les technologies de Rapid.Space sont en licence libre, à savoir : le logiciel - y compris le logiciel de facturation, les serveurs (Open Compute), les routeurs (Open Networking) et les procédures d’exploitation) à l’une des économies les plus avancées sur le plan technologique.

Grâce à sa nouvelle zone au Japon, Rapid.Space proposera ses machines virtuelles phares "VPS" (195€/mois pour 256 Go de RAM et 20 cores) et "VPSBrute" (495€/mois pour 1 To de RAM et 64 cores), ainsi que des performances internet élevées via son CDN (content delivery network) mondial et son SDN (software defined networking). Avec cette offre, Rapid.Space cible avant tout les entreprises japonaises qui ont besoin de réversibilité et de flexibilité ou qui recherchent un moyen fiable et sûr de rendre leur contenu disponible dans le monde entier.

Comme sur les autres marchés, les fournisseurs locaux peuvent rejoindre et développer le cloud mondial de Rapid.Space en acquérant du matériel Rapid.Space ou en mettant à disposition sur Internet des machines compatibles, en suivant toutes les étapes décrites dans le manuel de Rapid.Space.

Avec cette nouvelle zone japonaise, Rapid.Space continue d’étendre son maillage mondial en ajoutant davantage de points de présence et de routes à son réseau, ce qui permet d’optimiser le trafic en temps réel en fonction de la latence et du débit. En construisant ce type de cloud "Fully Open" que d’autres fournisseurs peuvent rejoindre et auquel ils peuvent contribuer de la même manière qu’ils contribueraient à un logiciel libre, Rapid.Space espère construire à terme un réseau mondial et une infrastructure cloud pouvant rivaliser avec ceux des fournisseurs établis en combinant de plus petits "clouds" sur une architecture indépendante et ouverte.

"Nous sommes très fiers de développer notre infrastructure mondiale au Japon. Il s’agit d’un pays dont l’économie est l’une des plus innovantes et des plus avancées sur le plan technologique, mais aussi d’un pays où les coûts d’infrastructure du cloud sont nettement plus élevés", déclare Jean-Paul Smets, CEO de Rapid.Space.