ImmuniWeb aide les entreprises affectées par le Coronavirus à effectuer une transition digitale en toute sécurité

mars 2020 par Marc Jacob

ImmuniWeb a décidé de soutenir les entreprises et les organisations du secteur public les plus démunies face à la propagation de la crise des coronavirus. Son cœur de métier est la sécurité et la conformité des applications, ainsi ImmuniWeb est parfaitement prêt à aider les nouveaux arrivants numériques à protéger leurs applications Web et Mobiles, systèmes SaaS et Cloud récemment lancés.

ImmuniWeb fournira certaines de ses solutions pour un montant total de 500 000 $ aux organisations et les entreprises qui migrent désormais leur flux de travail vers l’espace numérique en raison du coronavirus. ImmuniWeb permettra notamment de :

• Rapidement identifier votre périmètre d’attaque externe, y compris le cloud public non protégé et les API, les applications Web et mobiles vulnérables, les bases de données et backups exposés.

• Mesurer et noter vos risques de sécurité et de conformité de manière exploitable et facilement utilisable pour une protection et sécurité transparente et claire.

• Réaliser des audits PCI DSS et GDRP de vos applications web et mobiles critiques pour toutes les failles de sécurité et de confidentialité, pour les erreurs de configuration et les faiblesses connues, y compris SANS Top 25.

• Repérer vos informations d’identification volées ou perdues et d’autres informations confidentielles sur le Dark Web, sur les marchés de la cybercriminalité et les ressources Web comme Pastebin.

• Mettre en œuvre une surveillance de sécurité continue avec des notifications instantanées sur les menaces émergentes et les problèmes de sécurité.