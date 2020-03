Absolut Secure développe son réseau de distributeurs

mars 2020 par Marc Jacob

Pourtant, cette façon de régler les achats, sans saisir de code, continue d’inquiéter : plus d’1 Français sur 4 (28%) avoue ressentir un manque de confiance au niveau de la sécurisation des données. Et 74% confient que la sécurité est le premier bénéfice qu’ils attendent d’un moyen de paiement quotidien, loin devant la facilité d’utilisation (14%).

D’où le succès rencontré par Absolut Secure ! La jeune société française, lancée par Maxime Smolinski et Victor Foucré, fait un véritable carton avec sa carte de protection anti NFC/RFID.

Quelques mois à peine après son lancement, elle a déjà dépassé le seuil de 1000 cartes vendues.

Et pour démocratiser l’accès à sa solution anti-piratage de carte bancaire, elle développe désormais son réseau de revendeurs physiques partenaires.

Le cauchemar de la fraude liée au paiement sans contact

L’été dernier, un commissaire de police de Menton (Alpes-Maritimes) mettait en garde les vacanciers contre une nouvelle arnaque. Des faux touristes ou des faux commerçants étendent leur serviette juste à côté d’eux sur la plage et, grâce à un terminal de carte bancaire, ils volent tranquillement de l’argent à distance sur le compte bancaire de leurs victimes (source).

Les vacanciers ne sont d’ailleurs pas les seuls à se faire avoir ! Dans le métro ou dans les files d’attentes, il est aussi très facile d’utiliser la carte bancaire d’une personne à son insu. Or dans ce cas, il ne sert à rien de faire opposition : comme il n’y a pas besoin d’autorisation de la banque, il faut alors se lancer dans une fastidieuse contestation du montant prélevé.

C’est pour cela que plus de 1000 Français se sont déjà tournés vers la solution développée par Absolut Secure, une carte anti-RFID vraiment simple à utiliser.

Un concept innovant pour une utilisation ultra-simplifiée

Avant Absolut Secure, il n’y avait aucune solution satisfaisante pour se protéger contre le piratage de la carte bancaire sans contact.

Les protège-cartes anti-RFID ? Ils sont efficaces mais quasi-impossible à utiliser : sortir à chaque fois la carte de l’étui fait perdre un temps fou et ils se cassent souvent.

Les portefeuilles spéciaux (technologie cage de Faraday) ? Ils ne sont pas fiables puisque dès qu’ils sont ouverts, ils sont piratables.

D’où la révolution Absolut Secure !

Il suffit de glisser la carte dans le portefeuille et, hop, le tour est joué. Ce système autonome rend la carte bancaire totalement invisible pour les hackers dans un rayon étendu. Même lorsque le portefeuille est ouvert pour récupérer de la monnaie ou un ticket de parking.

Un réseau de distributeurs qui se développe

Face au succès remporté par sa carte anti-RFID, Absolut Secure souhaite désormais élargir son réseau de distribution en intégrant de nouveaux partenaires (maroquineries, bureaux de presse…). De nombreuses entreprises sollicitent Absolut Secure dans la création de cartes personnalisées pour se protéger et se démarquer de la concurrence. Celles-ci seront distribuées dans des salons où elles seront offertes comme cartes cadeaux à leurs clients et/ou à leurs salariés. Dans cet objectif, la société a mis en place des supports gratuits et adaptés pour multiplier les ventes : PLV de comptoir, PLV Stickers, et site internet.

Les revendeurs peuvent ainsi valoriser facilement les nombreux atouts du produit :

• son format pratique ;

• sa totale autonomie (elle fonctionne sans batterie) ;

• sa durée de vie illimitée ;

• sa résistance aux chocs et à l’eau ;

• sa praticité : il n’y a pas besoin de changer de banque et la carte ne bloque que l’onde NFC du paiement sans contact (elle n’interfère pas avec les badges ou les autres cartes) ;

• son petit prix : 24,99 €.