ISG IndexTM : les dépenses en informatique et en services aux entreprises atteignent un record en 2021, malgré un ralentissement au quatrième trimestre

janvier 2022 par Information Services Group (ISG)

Selon le dernier rapport dédié à l’activité du secteur édité par Information Services Group (ISG), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies, le marché européen des services technologiques et des services aux entreprises a atteint un niveau record en 2021, mais a montré des signes de ralentissement au quatrième trimestre.

L’ISG Index™ pour la région EMEA prend en compte dans ses statistiques les contrats d’externalisation d’une valeur annuelle (VCA) d’au moins 5 millions de USD. Cette édition montre que la valeur annuelle combinée, qui comprend à la fois les contrats " as-a-service " et services managés, a atteint le chiffre record de 26.5 milliards de USD, soit une hausse de 23 %, et le taux de croissance annuel le plus élevé jamais enregistré dans la région.

La VCA des services managés a augmenté de 11 %, pour atteindre 13,9 milliards de USD - leur plus haut niveau depuis dix ans. Cela comprend un montant record de 11,4 milliards de USD du segment ITO (Information Technology Outsourcing), en hausse de 5 %, et de 2,6 milliards de USD pour le segment BPO (business process outsourcing), en hausse de 45 %. Le XaaS a grimpé de 41 % pour atteindre le chiffre record de 12,6 milliards de USD, grâce à une croissance de 44 % la VCA de l’IaaS, qui atteint le chiffre record de 9,2 milliards de USD, et à une croissance de 33 % de la VCA du SaaS, atteignant quant à elle le chiffre record de 3,4 milliards de USD.

La performance record de l’année s’est étendue au quatrième trimestre, malgré les signes de ralentissement de la demande sur la période de clôture annuelle. La VCA combinée a augmenté de 9 %, pour atteindre 7.1milliard de USD. C’est également la première fois qu’elle franchit le seuil des 7 milliards de USD sur un trimestre. Le taux de croissance de la région EMEA au quatrième trimestre a toutefois été le plus faible sur 2021, et n’a augmenté que de 4 % par rapport au troisième trimestre.

« Malgré des signes de ralentissement au dernier trimestre, la région EMEA semble globalement sur une trajectoire ascendante solide. La VCA totale de la région est restée supérieure à 5 milliards de USD par trimestre depuis mi-2020, dont quatre trimestres consécutifs à 6 milliards de USD, et le dernier trimestre à 7 milliards de USD », a indiqué Lyonel Roüast, Partner & Président d’ISG pour la zone SEMEA.

Au quatrième trimestre, le marché du XaaS a atteint un niveau record de 3,6 milliards de VCA, soit une hausse de 55 % par rapport à l’année précédente. L’IaaS a également augmenté de 55 %, pour atteindre le chiffre record de 2,6 milliards de USD, tandis que le SaaS a fait un bond de 57 %, pour atteindre le chiffre record de 952 millions de USD.

Entre-temps, le marché des services managés a connu quelques fluctuations au quatrième trimestre. Avec 3,5 milliards de USD, la VCA a diminué de 16 % par rapport à l’année précédente, mais a augmenté de 2 % par rapport au troisième trimestre. 205 contrats ont été attribués au cours du trimestre, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. Dans ce segment, l’ITO a diminué de 19 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 3 milliards de USD, mais a augmenté de 19 % par rapport au troisième trimestre. Dans le même temps, le BPO, avec 499 millions de USD, est en hausse de 2 % par rapport à l’année précédente, mais en baisse de 44 % par rapport au troisième trimestre.

« Les services managés ont vu un cinquième trimestre consécutif de VCA supérieure à 3,4 milliards de USD. Bien qu’en baisse d’une année sur l’autre, il convient de noter que le quatrième trimestre de 2020 comprenait plusieurs méga-contrats », a déclaré M. Rouäst. « Nous observons un niveau sans précédent d’activité contractuelle soutenue dans la région EMEA. Les quatre derniers trimestres ont chacun enregistré au moins 200 attributions. »

Marché des services managés La plupart des marchés géographiques de la région ont connu des augmentations considérables de VCA, à l’exception de ses deux plus grands marchés, le Royaume-Uni et les DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). La France, le Moyen-Orient et l’Europe de l’Est ont tous atteint des sommets sur l’année écoulée.

La France a enregistré quatre trimestres consécutifs de croissance d’une année sur l’autre. Elle a terminé 2021 avec une VCA record de 2,2 milliards de USD, soit une hausse de 82 %. Au quatrième trimestre, la VCA s’est élevée à 513 millions de USD, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Pour l’année, la France a connu des niveaux élevés de dépenses relatives à l’ITO, avec une VCA en hausse de plus de 70 % dans le secteur ADM et de 26 % dans le secteur des infrastructures.

Le Royaume-Uni a connu une croissance modérée sur l’année, avec une VCA en hausse de 2 %, à 3,6 milliards de USD, grâce à une forte croissance dans tous les trimestres sauf le troisième, y compris deux trimestres (le deuxième et le quatrième) avec une VCA supérieure à 1 milliard de USD. Au quatrième trimestre, la VCA a augmenté de 34 %, pour atteindre 1,2 milliard de USD. La VCA du secteur ADM a augmenté de plus de 20 % sur l’année, tandis que la VCA de l’infrastructure patrimoniale a diminué de 2 %.

La région DACH a baissé de 29 %, à 3,0 milliards de USD, sur l’ensemble de l’année. Le marché est resté au côté positif pendant la plupart de l’année, mais 2021 est devenu négatif au quatrième trimestre. C’était en raison d’une baisse de 70 % par rapport au quatrième trimestre de 2020, qui a vu un certain nombre de contrats importants, notamment ceux avec Daimler, Siemens et Postbank. Sur l’année, la VCA d’ADM a augmenté de 14 %, mais la VCA des infrastructures a diminué de plus de 70 %, suite à une comparaison difficile avec l’année précédente.

« En plus d’une comparaison difficile, DACH a également été touché par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et un ralentissement des dépenses de consommation mondiales, ce qui a conduit à une certaine pause dans les transactions de transformation plus importantes », a déclaré M. Rouäst.

Prévisions mondiales pour 2022

ISG prévoit que le marché mondial des services cloud XaaS (IaaS et SaaS) augmentera de 20%, ce qui correspond au bas de la fourchette de 20 à 25 % de ces dernières années. ISG relève également que le marché mondial des services managés progressera de 5,1 % en 2022, ce qui est bien supérieur à la croissance annuelle moyenne de 2 % enregistrée entre 2010 et 2020.

À propos de l’ISG Index™

L’ISG Index™ est une référence pour la veille du marché mondial de la technologie et des services aux entreprises. Aujourd’hui à son 77e trimestre consécutif, l’ISG Index™ étudie les dernières données et tendances de l’industrie à l’attention des analystes financiers, des acheteurs en entreprise, des fournisseurs de services et de logiciels, des juristes, des universitaires et des médias. En 2016, l’ISG Index a été étendu au marché as-as-service en plein essor, afin d’évaluer l’impact considérable des services cloud sur la transformation numérique des entreprises. ISG analyse également continuellement les technologies d’automatisation et autres technologies numériques dans ses présentations trimestrielles ISG Index™.