IMT Atlantique recrute 9 enseignants-chercheurs pour ses campus de Brest, Nantes et Rennes

janvier 2021 par Marc Jacob

Grande école d’ingénieurs généralistes classée 7ème dans le palmarès 2021 de l’Etudiant, IMT Atlantique fait partie des 400 premières universités du monde selon le classement international du Times Higher Education (THE). Reconnue internationalement pour sa recherche et présente dans 5 disciplines dans le classement de Shanghaï ARWU, l’école conforte sa notoriété mondiale et lance une campagne de recrutement d’enseignants-chercheurs dans des domaines de pointe à l’image de son excellence scientifique.

IMT Atlantique recrute 9 postes d’enseignants-chercheurs, des postes à pourvoir dans plusieurs domaines : Communications, Cybersécurité, Energie et environnement, Génie industriel, Radiochimie et Réseaux.

• Maître de conférences en génie des procédés - énergie et environnement/modélisation des procédés

• Maître de conférences en systèmes embarqués - hautes performances et efficacité énergétique

• Maître de conférences en sécurité de la couche physique des systèmes de communications

• Maître de conférences en cybersécurité

• Maître de conférences en réseaux virtualisés nouvelle génération

• Maître de conférences en radiochimie / stockage des déchets nucléaires et démantèlement des installations nucléaires

• Maître-assistant en génie logiciel

• Maître de conférences en génie industriel

• Professeur en digitalisation et usine du futur

La campagne de recrutement a démarré le 15 janvier 2021, elle s’achèvera selon les postes le 23 avril 2021.

Pour candidater : https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-...