Offres d’emplois Holiseum

février 2021 par Marc Jacob

Dans le cadre du développement de notre société en forte croissance, nous recherchons des talents pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre projet d’entreprise. Vous serez intégré.e dans une start-up à taille humaine, dynamique, passionnée, disruptive et en recherche constante de challenges !

Nous recherchons notamment les profils suivants (les détails de toutes nos offres sont disponibles sur ce lien : https://holiseum.com/carriere ) :

Pentester confirmé.e (H/F)

Auditeur en cybersécurité confirmé.e (H/F)

Expert.e Infrastructure Windows (H/F)

Expert.e Réseaux et Sécurité (H/F)

Mail de contact pour l’envoi des CV : talent@holiseum.com

Holiseum a à cœur de permettre à ses collaborateurs de bâtir un parcours professionnel correspondant à leurs aspirations, tout en leur ouvrant de nouvelles perspectives et opportunités, alors si vous êtes passionné.e par la Cybersécurité et que vous souhaitez intégrer une équipe talentueuse et ambitieuse où vous pourrez vous épanouir pleinement alors n’hésitez pas : rejoignez-nous !