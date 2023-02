IDEA OPTICAL

février 2023 par Marc Jacob

Contact : Thierry BESREST – 07.80.00.06.29 –

thierry.besrest@idea-optical.com

Année de création : 2006

Activités : IDEA OPTICAL est un concepteur et fabricant français (basé à Lannion en Bretagne dans les côtes d’Armor (22)) de solutions pour les infrastructures de câblage dans le domaine des télécoms (FTTH et FTTA) mais aussi des infrastructures pour la vidéosurveillance dans les transports, le POL et les data centers.

Type de services ou produits : Panneaux de brassage cuivre et fibre optique. Cordons de brassage cuivre et fibre optique, trunks préconnectorisés, armoires de rue pour le FTTH, têtes optiques pour les NRO Nœuds de raccordement optiques, PTO prise terminale Optique, etc.

Organisme de formation, nous pouvons former les clients finaux, les installateurs et les bureaux d’études sur la couche physique des réseaux informatiques.

IDEA OPTICAL est une société du groupe ACOME fabricant Français de câbles cuivre et fibre optique basé à Mortain dans la Manche (50).

Description de votre produit ou service phare pour 2022 :

En 2022 IDEA OPTICAL devient organisme de formation agréé et propose tout un ensemble de formations.

En 2022 IDEA OPTICAL va proposer des solutions hautes densités pour les data centers.

Un catalogue dédié au marché du data center est maintenant disponible avec un grand nombre de solutions pour les Meet Me Room des data centers, des solutions préconnectorisées en cuivre avec des câbles en Cca et des trunks fibre optique également en Cca.

Adresse de votre site Internet : Idea Optical – Solutions de raccordement et de brassage des fibres optiques – Solutions de raccordement et de brassage des fibres optiques (idea-optical.com)

Services proposés sur ce site : Tous les produits IDEA OPTICAL et maintenant la formation et la certification des installateurs IDEA OPTICAL.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

IDEA OPTICAL est un spécialiste Français des systèmes de câblages cuivre et fibre optique pour plusieurs marchés : FTTH, FTTA, transport, POL, Smart Cities, vidéosurveillance et Data Center.

Avec 220 personnes et un CA de plus de 50 millions d’euros c’est un des leaders Français du domaine.