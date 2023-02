EJ

février 2023 par Marc Jacob

Contact : Sebastien Carre

Année de création : Janvier 2023

Activités : EJ est le premier groupe mondial qui agit dans la conception, production et distribution de solutions d’accès aux infrastructures souterraines. Notre expertise : la couverture de réseaux d’eau, assainissement, de télécommunication, ainsi que tous les autres réseaux nécessitant un besoin de sécurisation.

Type de services ou produits :

Pour accompagner les opérateurs, EJ a développé la gamme de solutions innovantes « DEFENSO® qui répond aux besoins de sécurisation d’ouvrages souterrains sensibles :

>AG DEFENSO® : trappe double capot pour la sécurisation des ouvrages et réservoirs d’eau potable

>FF DEFENSO® : Trappe pour zones circulées pour tous types de réseaux sensibles (existe en version étanche)

>RE DEFENSO® : Trappe à remplissage étanche pour zones paysagères

Toutes notre gamme Defenso® est certifiée Origine France Garantie et anti-intrusion 30 minutes.

Description du produit ou service phare pour 2023 :

EJ a développé une nouvelle génération de trappes connectées et autonomes capable de détecter les intrusions de manière précoce (détection ouverture, vibrations et variations de température).

En cas d’intrusion, la détection précoce (couplée à la résistance à l’effraction) est le moyen le plus efficace afin que les services compétents disposent du temps nécessaire pour intervenir, et éviter l’accès à l’ouvrage en question.

La gamme vous permet désormais de :

> Sécuriser et protéger vos infrastructures contre des effractions

> Surveiller les tentatives d’accès en temps réel, en permanence et à distance

> Anticiper les événements autour de vos sites sensibles grâce à la plateforme web incluse dans notre solution clé en main

> Maîtriser les interventions sur votre parc de trappes connectées

Adresse du site Internet : www.ejco.com