Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises adopte la solution Secure SD-WAN de Fortinet

novembre 2020 par Marc Jacob

La digitalisation du monde professionnel se poursuit et des technologies comme l’IoT (Internet des Objets) ou encore l’intelligence artificielle ne cessent de se démocratiser et font d’ores et déjà partie de l’économie numérique d’aujourd’hui. L’important volume de données qui transite par ces technologies passe par le Cloud via les réseaux des entreprises qui doivent être en mesure de pouvoir les traiter efficacement et de manière sécurisée, ce qui représente un enjeu majeur pour les organisations.

Pour répondre à ces besoins, Hub One propose une offre de pointe en matière de SD-WAN sécurisé. Afin de délivrer des services réseaux résilients, performants et agiles, Hub One renforce sa solution Hub One SD-WAN en se reposant sur la solution Secure SD-WAN de Fortinet. Hub One gère entièrement l’intégration de Hub One SD-WAN au sein des organisations, de l’installation à la maintenance en passant par la supervision.

Cette offre sécurise les activités réseaux critiques des entreprises en les accompagnant dans la gestion de leur flux passant par le Cloud, et ce grâce à un service managé de bout en bout.