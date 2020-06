HPE ajoute des fonctionnalités à HPE GreenLake

juin 2020 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise annonce des avancées significatives dans sa stratégie de plateforme cloud « as a service » avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités à HPE GreenLake. Ces dernières couvrent la gestion des conteneurs, les opérations d’apprentissage machine, les machines virtuelles, le stockage, la protection des données et la mise en réseau. Elles ont pour but d’aider les entreprise à moderniser leurs applications et mieux tirer parti de leurs données ; qu’elles soient sur site, dans des installations de colocation ou à la périphérie du réseau.

Selon IDC, malgré les évolutions et l’adoption croissante des clouds publics, 70 % des applications restent en dehors du cloud public. En raison notamment de l’enchevêtrement des applications, de la sensibilité des données, de la sécurité, des besoins de conformité et bien entendu des coûts ; les entreprises ont encore des difficultés à transférer la majorité des applications qui font tourner leurs activités vers le cloud. Forcées de supporter deux modèles d’exploitation, les organisations sont confrontées à des coûts supplémentaires, à la complexité et à une perte d’efficacité, à une agilité et une innovation limitées et à l’incapacité de capitaliser sur l’intégralité de leurs données.

Pour résoudre à ce dilemme, HPE propose aux entreprises de profiter des services cloud de HPE GreenLake dans l’environnement de leur choix - de la périphérie au cloud - avec un modèle d’exploitation cohérent et avec une visibilité et une gouvernance dans toutes les applications et données de l’entreprise. Les services de cloud HPE GreenLake offrent également aux clients un modèle économique simplifié. Contrairement aux fournisseurs de cloud public qui font payer leurs clients pour récupérer les données qu’ils hébergent, HPE ne facture pas de frais de sortie de données. Le modèle flexible "as-a-service" de HPE GreenLake et les outils d’analyse des coûts et de la conformité permettent aux clients de préserver leur trésorerie, de contrôler leurs dépenses et de prioriser les investissements.

Introduction de nouveaux services cloud HPE GreenLake pour les environnements distribués

HPE propose désormais des services de cloud computing pour les conteneurs, les opérations d’apprentissage machine, les machines virtuelles, le stockage, la protection des données et la mise en réseau. Tous les services cloud sont accessibles via un catalogue en libre-service de type pointer-cliquer sur HPE GreenLake Central, une plateforme où les clients peuvent s’informer sur chacun des services, demander à l’essayer, créer des instances et des clusters en quelques clics et gérer leur domaine multi-cloud à partir d’un seul endroit. Tous ces services peuvent être déployés et fonctionner dans l’environnement des clients.

Fondés sur des modules pré-intégrés, les nouveaux services de cloud HPE GreenLake sont désormais disponibles en petites, moyennes et grandes configurations, et sont livrés aux clients dès la commande pour être exécutés en 14 jours seulement. Les partenaires et les clients bénéficient d’architectures de référence et de tarifs préconfigurés pour accélérer la consommation des services en nuage.

HPE dévoile également HPE Ezmeral, une nouvelle marque et un nouveau portefeuille de logiciels conçus pour aider les entreprises à transformer leurs applications, leurs données et leurs opérations, de la périphérie au cloud. HPE Ezmeral couvre un portefeuille complet, comprenant la gestion des conteneurs, l’intelligence artificielle, le machine learning et l’analyse des données, le contrôle des coûts, l’automatisation des opérations IT et la sécurité basées sur l’IA. La plateforme de conteneurs HPE Ezmeral et les opérations de machine learning HPE Ezmeral seront disponibles sous la forme de services cloud HPE GreenLake afin d’apporter encore plus de rapidité et de simplicité au développement d’applications conteneurisées, et d’améliorer l’agilité du cycle de vie du machine learning.

Services de cloud pour les conteneurs - Ces nouveaux services de cloud HPE GreenLake, optimisés par HPE Ezmeral Container Platform, offrent la flexibilité nécessaire pour exécuter des applications conteneurisées au sein des datacenters, des installations de colocation, des clouds publics et à la périphérie.

Services cloud pour les opérations d’apprentissage automatique - Grâce à HPE GreenLake, les clients peuvent s’abonner à une solution spécifique à leur charge de travail, fondée sur HPE Ezmeral Container Platform et HPE Ezmeral ML Ops, pour l’ensemble du cycle de vie de du machine learning.

Services cloud pour les machines virtuelles, le stockage et le calcul - Pour les clients qui souhaitent une expérience de cloud privé, HPE lance les services de cloud HPE GreenLake pour les machines virtuelles, le stockage et le calcul. Avec la mise à disposition d’instances en cinq clics, ces services faciles à déployer offrent une visibilité sur l’utilisation et les dépenses, ainsi qu’une planification active de la capacité grâce à de puissantes analyses de la consommation dans la plateforme de gestion HPE GreenLake Central.

Services cloud pour la protection des données - Pour les clients qui cherchent à moderniser la protection des données, HPE automatise la sauvegarde et la récupération des données pour chaque accord de niveau de service (SLA), de la récupération rapide à la conservation à long terme. Ces nouveaux services cloud comprennent une sauvegarde sur site sécurisée et le service de sauvegarde de cloud computing HPE Cloud Volumes Backup, qui permet la sauvegarde et la récupération vers/depuis le cloud sans coûts de sortie ni verrouillage, et avec la possibilité d’activer les données pour la récupération, les tests/développement et les analyses.

Services cloud pour les données à la périphérie - Pour les clients qui souhaitent réduire leurs dépenses, simplifier leur processus budgétaire et mieux prévoir et gérer les coûts d’exploitation du réseau. Les nouveaux Managed Connectivity Services d’Aruba, désormais disponibles sous forme de services cloud par l’intermédiaire de HPE GreenLake, constituent la première offre complète de Network as a Service du marché et apportent l’agilité du cloud à la périphérie avec Aruba ESP (Edge Services Platform).

HPE GreenLake est l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de HPE, avec plus de 4 milliards de dollars US de valeur contractuelle totale, plus de 850 entreprises clientes dans le monde entier et plus de 700 partenaires vendeurs. Le système de mesure unique de HPE GreenLake, le contrôle des coûts, les services de cloud computing, le portefeuille de logiciels Ezmeral de HPE et le soutien de HPE Financial Services et de HPE Pointnext Technology Services offrent une solution différenciée inégalable.

Disponibilité et ressources supplémentaires :

• Les nouveaux services cloud de HPE GreenLake pour les machines virtuelles, le calcul, le stockage, la protection des données et l’intelligence artificielle sont disponibles dès maintenant dans le monde entier.

• Les nouveaux services de cloud HPE GreenLake pour les conteneurs et ML Ops sont maintenant disponibles en version bêta (se rapprocher de HPE pour en faire partie). Une disponibilité générale est prévue pour le quatrième trimestre de HPE.

• HPE Ezmeral est disponible dès maintenant en utilisant les modèles de licence traditionnels, y compris HPE Ezmeral ML Ops et HPE Ezmeral Container Platform sous forme d’abonnement à une licence logicielle pour fonctionner sur n’importe quelle infrastructure ou cloud public.

• Les services cloud HPE GreenLake pour les conteneurs, les machines virtuelles, le stockage, l’informatique, la protection des données et la mise en réseau sont tous disponibles et peuvent être vendus aux partenaires via le programme HPE GreenLake for Partners. Pour en savoir plus, cliquez ici.