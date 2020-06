Citrix étend les capacités micro-applicatives de Citrix® Workspace™

juin 2020 par Marc Jacob

Le monde entame la reprise économique post-pandémie. Les entreprises doivent penser aux conditions et aux délais dans lesquels elles vont accueillir à nouveau leurs collaborateurs au bureau. Pour aborder cette nouvelle phase sereinement, Citrix Systems, Inc. annonce la disponibilité d’un ensemble de micro-apps basé sur Citrix® Workspace™ que ses clients et partenaires peuvent utiliser pour permettre à leurs employés de retourner au bureau en toute sécurité tout en améliorant leur expérience, leur bien-être et en leur offrant la possibilité de s’adapter au mieux à ces nouvelles conditions du travail.

Assurer la nouvelle normalité

Historiquement, le bureau est un lieu propice à la collaboration et à l’émulation. En dehors des espaces de réunion, les collaborateurs peuvent échanger de manière informelle dans les couloirs, les cafétérias et les salles de sport. Mais les protocoles visant à ralentir la propagation du coronavirus ont changé la donne. Les espaces physiques de bureau doivent désormais être configurés en prenant en compte les gestes barrières. Les horaires des collaborateurs doivent être lissés pour réduire le nombre de personnes dans les bâtiments. Avant d’entrer dans les locaux, chacun doit être contrôlé et les visiteurs sont limités.

Une offre intelligente conçue dans un souci de bien-être

Avec les nouvelles micro-apps de Citrix Workspace, les entreprises peuvent mener des chantiers divers tels que :

La réalisation d’enquêtes sur l’aptitude des collaborateurs à reprendre l’activité

L’identification et la gestion des aspects le plus importants pour les collaborateurs lors du retour au bureau tels que l’endroit où ils seront installés ou la manière dont les réunions et les meetings clients seront organisés

L’exécution des protocoles de sécurité sanitaire

La mise en place de dépistages

L’agencement des locaux pour assurer la distanciation sociale

La cartographie des sites et les éventuels protocoles de traçage

L’élaboration de stratégies de communication