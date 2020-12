HELPLINE obtient la certification ISO 27001

décembre 2020 par Marc Jacob

ISO 27001 est un cadre de bonnes pratiques dédiées aux systèmes de management de la sécurité de l’information (SMSI). La certification atteste de l’application de ces bonnes pratiques et qu’une organisation adaptée a été mise en place pour assurer et améliorer de manière continue la sécurité des données.

Renforcer le partenariat de confiance avec les clients

Avec l’augmentation des cyber-risques et le développement des environnements IT distribués et connectés – qui plus est dans le contexte actuel de généralisation du télétravail –, la sécurité des données est un enjeu toujours plus important et complexe pour les entreprises.

Pour les clients HELPLINE comme pour les prospects, cette certification ISO 27001 est un gage de confiance supplémentaire qui atteste de la maturité de l’entreprise sur la gestion de sa sécurité informatique. Non seulement elle leur garantit la protection de leurs données, quelle que soit la prestation fournie par HELPLINE, mais aussi un interlocuteur Cybersécurité dédié pour répondre à leurs attentes sur leurs analyses de risques avec leurs fournisseurs. Enfin, les multiples audits annuels requis par la certification permettent aux clients de s’affranchir de cette charge. Un gain financier et humain non-négligeable qui vient conforter la relation de confiance attendue par les clients sur la durée.

Industrialisation et amélioration continue de la sécurité

Afin d’obtenir la certification ISO 27001, HELPLINE a mis en place une équipe dédiée pour centraliser les processus et déployer une gouvernance de la sécurité de l’information. La gestion de la sécurité a été industrialisée au niveau de la production et des infrastructures.

La certification ISO 27001 est un facteur de différenciation fort et une étape essentielle dans la démarche d’amélioration continue dans laquelle HELPLINE est engagée. Son obtention n’est que la première phase de ce processus d’industrialisation continu : des audits de surveillance et de renouvellement auront lieu chaque année afin de certifier que HELPLINE reste toujours à la pointe des bonnes pratiques en matière de management de la sécurité.