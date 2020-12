Arrow Electronics sélectionné dans le « top 20 » des meilleures sociétés de formation (« Training Industry Inc Top 20 »)

décembre 2020 par Marc Jacob

Training Industry vient d’annoncer ses sélections pour les listes « Top Training Companies » 2020 pour le secteur de la formation aux technologies de l’information (TI).

Training Industry, source d’information de premier plan pour les sociétés leaders du secteur de l’apprentissage d’entreprise (« corporate learning »), est en train d’établir le rapport « Training Industry Top 20 » sur les secteurs essentiels du marché de la formation du personnel. Son objectif est de mieux informer les professionnels sur les meilleurs prestataires et les fournisseurs les plus novateurs en termes de services et de technologies de formation.

La sélection de la liste « Training Industry Top 20 IT Training Companies » pour 2020 était basée sur les critères suivants :

• Étendue et qualité du contenu et des cours de formation aux TI

• Leadership et innovation en termes de formation aux TI

• Taille et potentiel de croissance de la société

• Importance de la clientèle et de la portée géographique