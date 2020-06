Gigamon nomme Doug Woodley au poste de Senior Vice-President des ventes mondiales

juin 2020 par Marc Jacob

Gigamon annonce la nomination de Doug Woodley au poste de vice-président senior des ventes mondiales (Senior Vice President of Worldwide Sales). Jusqu’à présent vice-président des ventes pour la région USA, il a défini et mis en place la stratégie de mise sur le marché qui a permis d’établir une dynamique de revenus record pour Gigamon. Dans son nouveau rôle, il dirigera toutes les fonctions de vente à l’échelle mondiale, y compris les équipes Channel et Alliances, Federal, Service Provider et Inside Sales, ainsi que Sales Engineering et Enablement. La nomination de Doug Woodley intervient à un moment où la dynamique de transformation numérique est plus que jamais pressante pour les entreprises.