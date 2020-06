DATA4 renforce son organisation interne

juin 2020 par Marc Jacob

Cette nouvelle organisation, qui fait suite à l’annonce en mai dernier d’un plan d’investissement de 650 millions d’euros et d’une levée de fonds, a pour objectif d’accélérer la croissance du Groupe et de renforcer l’autonomie des directions locales dans les pays ; et s’accompagne de plusieurs nominations au sein de l’équipe dirigeante.

DATA4 annonce une nouvelle organisation de son comité de direction visant à soutenir sa stratégie de croissance. Cette réorganisation s’inscrit dans le prolongement de la récente levée de fonds annoncée par le Groupe en mai 2020 visant à accélérer son développement sur ses marchés existants et à étendre son empreinte à l’international.

DATA4 prévoit en effet de déployer plus de 650 millions d’euros d’investissements d’ici 2024, et de doubler son chiffre d’affaires, avec pour objectif de consolider sa position de premier acteur européen natif de data centers. Cette ambition s’accompagne (i) d’une réorganisation interne afin que chaque direction puisse se recentrer sur son cœur de métier et gagner en transversalité, (ii) d’un plan de recrutement solide et (iii) de l’autonomie de ses directions locales.

« DATA4 est aujourd’hui à une étape majeure de son développement. Il était donc essentiel de s’affranchir de notre ancienne approche en silos pour tendre vers un modèle transversal. Nous avons mis en place une organisation simplifiée afin de créer les conditions favorables à notre développement », déclare Olivier Micheli, Président de DATA4 Group.

La nouvelle organisation repose sur 3 piliers : « Strategie », « Business » et « Business Partners ».

• Tout d’abord, la création du département « Stratégie » qui a pour vocation d’alimenter l’équipe dirigeante du Groupe en informations stratégiques sur les tendances et les évolutions du marché, de développer de nouveaux produits et de soutenir la transformation numérique de l’entreprise ;

• Ensuite, la strate « Business » qui comprend les directions Technique, Finance et Commerce ; lesquelles sont désormais 100 % focalisées sur leur cœur de métier et l‘exécution de la stratégie de DATA4 ;

• Enfin, les « Business Partners » viennent soutenir l’organisation opérationnelle du Groupe. On y retrouve les départements des Ressources Humaines, du Contrôle de Gestion et du Marketing.

La réorganisation de DATA4 vient également accroître l’autonomie des différents pays où le Groupe est présent (France, Luxembourg, Italie et Espagne). Le périmètre de responsabilités des Country Managers a ainsi été élargi, et des équipes dirigeantes en local ont été mises en place afin de renforcer la gouvernance de chacune des filiales.

Enfin, DATA4 profite de cette restructuration pour renforcer son équipe dirigeante et annoncer plusieurs nominations :

Jérôme Totel, Vice-Président Stratégie

Jérôme Totel aura pour mission d’assurer la conduite du changement de DATA4 en alimentant le plan stratégique de l’entreprise et la veille sectorielle afin d’identifier et de développer des offres de services et une proposition de valeur en adéquation avec les attentes du marché. En tant que responsable de l’ensemble des fonctions digitales, il sera également en charge de soutenir la transformation digitale de DATA4 et d’optimiser le parcours clients grâce à sa vision holistique et transversale des besoins des métiers. De même, il pilote l’ensemble du programme de conformité et de certification ainsi que la stratégie de maîtrise de l’empreinte environnementale du Groupe.

Alexandre Delaval, Country Manager France & Luxembourg

Auparavant VP Sales France, Alexandre Delaval vient d’être nommé Country Manager France & Luxembourg. Il sera en charge d’entretenir la relation de confiance avec les clients de DATA4 hébergés en France et au Luxembourg, les élus locaux et les acteurs du territoire de Saclay. Il aura également pour missions le pilotage de la stratégie de croissance du site de Marcoussis, de ses infrastructures et de ses grands chantiers (construction, recrutement, énergie, environnement durable, sécurité), ainsi que le positionnement de DATA4 en tant qu’acteur clé des data centers en France.

Juan Vaamonde, Country Manager Espagne et Directeur des Opérations

Nommé Country Manager Espagne en mai 2019, DATA4 étend ses fonctions en lui confiant la Direction des Opérations du Groupe. Son expérience dans la gestion opérationnelle des data centers et dans le domaine de l’hyper-convergence lui permettront d’optimiser les niveaux de services proposés aux clients, d’atteindre l’excellence opérationnelle et de soutenir la croissance du Groupe.

Sophie Semeria Thomas, Directrice des Ressources Humaines & Juridique

Sophie Semeria Thomas, qui a rejoint DATA4 en tant que Directrice des Ressources Humaines, aura pour missions d’accompagner la forte croissance du Groupe, dont l’objectif est de doubler ses effectifs d’ici à fin 2024 via un plan de recrutement soutenu, et de travailler activement au développement de la marque employeur. En tant qu’ancienne avocate, Sophie Semeria Thomas a également repris la responsabilité de l’équipe juridique.

Emmanuelle Carpente, Directrice des Opérations financières

Emmanuelle Carpente a rejoint DATA4 dans le cadre d’une création de poste. En qualité de Directrice des Opérations Financières, elle sera en charge de consolider le département financier du Groupe à tous les niveaux : procédures, outils comptables, reporting et suivi analytique.

À propos de DATA4 Group

Fondé en 2006, DATA4 est un opérateur et investisseur européen majeur sur le marché de data centers. Le Groupe finance, conçoit, construit et opère ses propres data centers afin de fournir à ses clients (opérateurs de cloud internationaux, grands opérateurs télécom, entreprises innovantes de la tech ou multinationales) des solutions d’hébergement de données évolutives, hautement performantes, sécurisées et respectueuses de l’environnement. Le Groupe exploite les campus de data centers les plus puissants d’Europe, et opère à ce jour 19 data centers en France, en Italie, en Espagne et au Luxembourg.

Disposant de réserves foncières et électriques (123 hectares et 204MW disponibles) uniques sur le marché européen pour accompagner la croissance de ses clients, ses infrastructures s’appuient sur un design de haute qualité et sur un portefeuille de services extrêmement riche et évolutif qui s’adapte parfaitement aux besoins des clients (de l’hébergement d’une simple baie jusqu’à un bâtiment dédié). DATA4 Group propose une approche novatrice avec sa solution sur mesure D4 Smart Datacenter qui permet aux clients de suivre en temps réel les différents indicateurs de performance et environnementaux de leurs espaces d’hébergement et de leurs équipements (température, hygrométrie, consommation d’eau et d’énergie et émission de gaz à effet de serre). Le Groupe propose en outre l’accès à un riche écosystème de partenaires et à une palette de services logistiques et opérationnels complète, notamment la connectivité à plus de 220 destinations cloud et opérateurs télécom.