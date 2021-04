Dynatrace renforce sa collaboration avec Microsoft

avril 2021 par Marc Jacob

Dynatrace annonce une collaboration stratégique renforcée avec Microsoft. La plateforme d’observabilité de Dynatrace est maintenant disponible à l’achat via la Marketplace Microsoft Azure. Cela signifie que les clients Microsoft peuvent désormais facilement implémenter l’observabilité automatique et intelligente de Dynatrace pour leurs environnements Microsoft Azure et cloud hybrides, à travers un processus simplifié, couvrant l’intégralité depuis l’approvisionnement jusqu’au déploiement et à la configuration automatiques.