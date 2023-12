Gen révèle ses prédictions en cybersécurité pour 2024

décembre 2023 par Gen

Gen™ publie ses prédictions en matière de cybermenaces pour 2024. Les experts de Gen soulignent la nécessité pour les internautes d’être vigilants face aux menaces de plus en plus personnalisées. Des cybercriminels utilisant des deepfakes pour imiter la voix et l’apparence de collègues ou de membres de la famille, aux logiciels espions diffusés via des publicités ou des messages directs parfaitement crédibles, il sera plus que jamais nécessaire en 2024, de vérifier attentivement que ce que vous pensez voir, entendre, lire et cliquer, pour démêler le vrai du faux.

« En 2024, la cybersécurité sera une réalité du quotidien pour les citoyens. Il est loin le temps où les questions de cybersécurité ne concernaient que les entreprises ou les personnes les plus connectées. Notre équipe d’experts prévoit que l’IA jouera un rôle important dans la création des menaces, permettant aux cybercriminels de créer des escroqueries encore plus crédibles et plus sophistiquées », déclare Michal Pechoucek, Chief Technology Officer chez Gen.

« Chaque email, texte, publicité et appel téléphonique devrait être scruté pour s’assurer que ce n’est pas l’œuvre d’un escroc de l’autre côté de l’écran. »

Les prédvictsions marquantes de Gen pour 2024 :

1. Les avancées de l’IA permettront une hausse de la cybercriminalité - Les experts de Gen prévoient que 2024 sera une année charnière pour la diversification des capacités grâce à l’IA. Les cybercriminels ne se limiteront plus à la génération de texte, ils auront désormais accès à des outils de conversion de texte en vidéo ainsi que des outils de création de contenus multimédia. Ces avancées rendront de plus en plus difficile de distinguer une vidéo réelle d’une vidéo générée par l’IA, surtout lorsqu’elles e sont fréquemment coupées, comme dans les actualités télé. Les prédictions complètes sur l’IA sont ici.

2. Une augmentation de l’ingénierie sociale - Les cybercriminels savent que l’ingénierie sociale est la meilleure façon d’obtenir ce qu’ils veulent, est de manipuler les émotions et miser sur les vulnérabilités des personnes. En 2024, les experts de Gen affirment que les cybercriminels utiliseront du contenu généré par l’IA sur les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations et publicités, des deepfakes de personnalités publiques, voire des messages directs qui semblent provenir de personnes de confiance. Fréquent sur les réseaux sociaux, ce type d’attaque deviendra plus prégnant dans les entreprises avec l’évolution des attaques de compromission de la communication commerciale (autrefois appelées attaques de compromission d’e-mail professionnel ou BEC) dans lesquelles, les cybercriminels utilisent l’IA pour imiter la voix ou l’apparence de cadres supérieurs.

3. Un chantage numérique plus ciblé, tant pour les individus que les entreprises - Les cybercriminels détiennent souvent des données volées en échange de rançon. En 2024, les experts de Gen prédisent que le chantage deviendra encore plus insidieux avec des données achetées sur le dark web ou volées grâce à l’exploitation des VPN. De plus, les attaques contre les infrastructures cloud augmenteront considérablement, un véritable défi pour le télétravail et les organisations dont les infrastructures sont basées sur le cloud. Les méthodes d’extorsion ne se limiteront plus au chiffrement traditionnel, les criminels auront recours à la sextorsion contre les personnes et les entreprises.

4. Les applications mobiles serviront de logiciels espions et à l’extorsion - Alors que les services financiers ne cessent de se développer, l’inquiétude grandit également face à la hausse des pratiques malveillantes dans l’industrie des applications de crédits instantanés. Cet accès rapide et facilité au crédit via les applications mobiles est de plus en plus populaire, mais, certains prêteurs sans scrupules recourent à des pratiques peu éthiques pour garantir le remboursement. Les experts de Gen prévoient une recrudescence dans la création et la diffusion de fausses applications de chat sur les appareils mobiles, dissimulant des modules de vol de cryptomonnaies ou des logiciels espions dans leurs interfaces d’apparence innocente.

5. Menaces croissantes dans la cryptomonnaie – L’écosystème en constante évolution des cryptomonnaies offrira de nouvelles opportunités aux cybercriminels. Avec la nature décentralisée des cryptomonnaies, contrecarrer les fraudes et signaler les escroqueries est presque impossible. Les experts de Gen prédisent que les cybercriminels cibleront les propriétaires de cryptomonnaies de plusieurs manières : en piratant les bourses de cryptomonnaies ou les protocoles d’échange de devises, en utilisant des MaaS (Malware as a Service) ou en exploitant les smart contracts.

À mesure que les cybermenaces deviennent plus sophistiquées, ciblées et difficiles à repérer, Gen œuvre pour donner et transmettre aux consommateurs les outils, connaissances et astuces pour les aider à se protéger et préserver leur Liberté Numérique. Pour se prémunir contre ces menaces évolutives, les experts de Gen recommandent :

• Être méfiant : Les cybercriminels se font souvent passer pour des entreprises, des organisations ou des personnes connues de votre réseau. Ne cliquez jamais directement sur des boutons ou des liens sans effectuer de recherches au préalable et vérifiez qui vous les envoie réellement.

• Gérer ses mots de passe : Assurez-vous que votre mot de passe est unique et évitez d’utiliser le même sur différents comptes. Utilisez l’authentification multi-facteurs lorsque c’est possible. Des outils comme Norton Password Manager génèrent et gèrent des mots de passe complexes et sécurisés, permettant aux utilisateurs de garantir à chaque compte un mot de passe distinct pour éviter qu’ils soient compromis en raison d’une réutilisation des mots de passe.

• Souscrire à une protection pour la vie privée, la sécurité et l’identité : Avec l’augmentation et la sophistication du vol d’identité, les outils vous alertant lorsque vos données ont été compromises sont essentiels. Norton™ 360 Avenced offre une protection tout-en-un, jusqu’à 10 PC, Mac, appareils mobiles et tablettes. Il inclut également une sauvegarde Cloud pour Windows ainsi qu’un VPN sécurisé pour protéger votre navigation sur Internet. Il détecte non seulement quand des données ont été exposées, mais peut également vous aider à résoudre les problèmes de sécurité.

• Ne protéger que son ordinateur ne suffit plus : Avec la montée en puissance des applications mobiles malveillantes permettant aux cybercriminels de suivre votre activité en ligne, assurez-vous d’avoir une sécurité mobile à jour sur votre téléphone telle qu’Avast Mobile Security, disponible pour iOS et Android.

Gen est une entreprise mondiale dédiée à la Liberté Numérique grâce à ses marques de confiance en matière de sécurité numérique, Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender et CCleaner.