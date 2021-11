Fuite massive des résultats des tests d’antigène - une mine d’or pour les escrocs

novembre 2021 par NordVPN

Un expert en confidentialité numérique explique comment repérer un e-mail de phishing ou un SMS de smishing et protéger vos données. Mediapart révélait que 700 000 Français avaient été victimes d’une fuite de données personnelles et des résultats de leurs tests antigéniques Covid-19. Parmi les données divulguées figurent les noms, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse postale et résultats des tests des personnes concernés.