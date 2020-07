Quantum introduit l’authentification multifacteur pour ses librairies

juillet 2020 par Marc Jacob

Quantum Corp. annonce l’ajout d’un nouveau logiciel d’authentification multifacteur à ses librairies Scalar® i3 et i6 afin de protéger les données hors ligne critiques contre les attaques de ransomware. Cette nouvelle fonction augmente le niveau de sécurité des données stockées sur bande, rendant les accès non autorisés extrêmement difficiles. Quantum réaffirme ainsi son engagement à innover dans la préservation et la protection des précieuses données de ses clients.

Le complément idéal à Active Vault

L’introduction de l’authentification multifacteur étend les capacités d’Active Vault, une fonctionnalité réservée aux librairies Scalar de Quantum. Active Vault renforce la nature intrinsèquement sécurisée et hors ligne des bandes en créant une chambre forte entièrement isolée au sein de la librairie. Les administrateurs peuvent définir des règles afin de transférer les bandes depuis la partition connectée à l’application de sauvegarde vers une partition Active Vault, c’est-à-dire une zone logique de la librairie inaccessible à l’application et aux périphériques connectés à l’hôte. L’ajout d’une couche de sécurité avec authentification multifacteur fait des librairies Scalar de Quantum l’option la plus sécurisée pour le stockage des données dans une chambre forte hors ligne sur site, le tout sans intervention manuelle.

Les nouveaux packs de protection contre les ransomwares sont disponibles à partir de 9 999 $

Les packs Quantum de protection contre les ransomwares regroupent toutes ces technologies dans une solution facile à acheter et à déployer, qui se décline en trois capacités : petite, moyenne et grande. Proposés à un prix de départ de 9 999 $, les packs permettent à n’importe quelle entreprise de déployer facilement une chambre forte immuable et sécurisée dans laquelle stocker les ressources numériques les plus critiques. Chaque pack de protection prédéfini renferme l’ensemble des fonctions de sécurité requises pour garder l’esprit tranquille face aux dangers des ransomwares. Combinant Active Vault, fonctionnalité exclusive de Quantum, un chiffrement de niveau militaire, la technologie WORM (Write Once Read Many) et, à présent, l’authentification multifacteur, les packs de protection contre les ransomwares créent une copie de sauvegarde hors ligne et hautement sécurisée des données. Les conditions générales spécifiques varient selon les pays. Les clients peuvent s’adresser à leur représentant Quantum local pour toute question.