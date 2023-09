Formind lance CyberForPME

septembre 2023 par Marc Jacob

CyberForPME, la plateforme simple et centralisée de protection des PME La plateforme CyberForPME s’appuie sur l’expertise globale de Formind et permet :

• D’évaluer sa sécurité,

• De sécuriser sa messagerie, sa navigation web, ses sites web et ses PC,

• De détecter et corriger les vulnérabilités,

• De sensibiliser les utilisateurs,

• De surveiller et détecter les incidents de sécurité,

• De réagir immédiatement aux cyber attaques.

Ces fonctions intégrées à la plateforme SaaS sont activables en un clic, depuis un tableau de bord de pilotage intégré, et proposées à des tarifs adaptés pour les PME.

CyberForPME est une plateforme 100% souveraine « tout-en-un », hébergée en France, basée sur des technologies européennes.

Innovation technologique majeure, CyberForPME représente une réponse opérationnelle aux multiples initiatives nationales et européennes des dernières années.

Des partenariats sont déjà engagés avec de grandes entreprises des secteurs banques, assurance et télécom pour gérer le risque cyber des PME clientes ou fournisseurs.

La cyber défense des PME : un axe stratégique de développement de Formind

Depuis 5 ans, le Groupe Formind a instancié ses offres cyber pour les ETI et PME et dispose déjà d’une offre de conseil complète et d’un portefeuille d’une centaine de clients sur ce segment.

Régis Rocroy et Thierry Fournier, fondateurs de la startup OZON en 2015, ont rejoint Formind pour accélérer ce développement, fruit des expertises de conseil cyber et de services SaaS cyber.

Le lancement commercial officiel de la plate-forme est prévu en janvier 2024.