Acronis lance Acronis Cyber Protect Home Office

septembre 2023 par Marc Jacob

Acronis annonce le lancement d’Acronis Cyber Protect Home Office. Ce logiciel innovant offre une suite complète de fonctionnalités qui intègrent de manière transparente une sauvegarde sécurisée et une sécurité basée sur l’IA, ce qui en fait la solution incontournable pour les particuliers, les familles, les utilisateurs de bureau à domicile et les petites entreprises.

Un pourcentage alarmant de 41 % des personnes ne sauvegardent que rarement ou jamais leurs données, tandis que 61 % d’entre elles déclarent préférer une solution intégrée. Dans un monde de plus en plus interconnecté, le besoin d’une sauvegarde et d’une cyberprotection robustes, moins complexes et complètes n’a jamais été aussi grand. Acronis Cyber Protect Home Office est conçu pour conquérir le paysage évolutif des cybermenaces en intégrant les solutions de pointe d’Acronis en matière de cyberprotection et de sauvegarde sécurisée. En combinant des mécanismes de défense alimentés par l’IA, une sauvegarde robuste des données, des outils de gestion à distance et une protection des appareils mobiles, Acronis établit la norme en matière de cyberprotection holistique. Acronis Cyber Protect Home Office est la seule solution complète de sécurité active qui répond aux besoins de cyberprotection au sein d’une plateforme unique, facile à utiliser et moderne.

Les principales nouveautés et avantages d’Acronis Cyber Protect Home Office :

● Amélioration de la cybersécurité basée sur l’IA : Les capacités innovantes de l’IA identifient et neutralisent de manière proactive les menaces potentielles, tout en fournissant une couche supplémentaire de sécurité contre les cyberattaques, y compris la récupération automatisée en cas d’attaques par ransomware. Activez la fonctionnalité d’authentification à deux facteurs (2FA) pour optimiser votre sécurité.

● Sauvegarde et clonage : Acronis Cyber Protect Home Office offre de solides fonctions de sauvegarde et de clonage sécurisées. Les utilisateurs peuvent protéger leurs données et systèmes critiques grâce à une sauvegarde fiable qui garantit une récupération rapide en cas de perte de données ou de cyber-attaques.

● Gestion à distance : Les utilisateurs disposent d’outils de gestion à distance qui leur permettent de surveiller et de gérer leurs mesures de cybersécurité depuis n’importe où dans le monde. Cette commodité et cette souplesse accrues permettent de réagir rapidement à toute menace émergente.

● Application mobile et sauvegarde : Bien que les fabricants d’appareils mobiles proposent des options de stockage, celles-ci sont généralement spécifiques à une plate-forme, et les familles disposant de plusieurs appareils peuvent avoir un mélange de systèmes d’exploitation. Acronis Cyber Protect Home Office offre des capacités de stockage pour tous les systèmes d’exploitation et un chiffrement avancé pour sécuriser les contacts, les calendriers, les photos, les fichiers et les données des appareils mobiles. La solution propose également l’application mobile Acronis pour protéger les données des appareils mobiles. Cette fonction fonctionne de manière transparente sur tous les appareils, de sorte que les données d’accès sont accessibles de n’importe où via l’application ou l’interface web.

Informations pratiques :

– Prix : 52 euros environ

– Points de ventes : Tous revendeurs agréés

Et : Acronis Cyber Protect Home Office est disponible à l’achat en ligne et auprès de revendeurs sélectionnés avec des forfaits annuels à partir de 49,99 $.