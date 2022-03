Florian Malecki, Arcserve : Les solutions de sauvegarde, de restauration et de stockage immuable doivent devenir la pierre angulaire des stratégies de cybersécurité des organisations !

mars 2022 par Marc Jacob

À l’occasion d’IT & Cybersécurity Meeting, notre rédaction a rencontré Florian Malecki qui vient d’être promu à la fonction Executive Vice-President - Global Marketing d’Arcserve. À cette occasion il présente sa stratégie. Pour lui, les solutions de sauvegarde, de restauration et de stockage immuable doivent devenir la pierre angulaire des stratégies de cybersécurité de les entreprises de toute tailles, des TPE/PME, ETI et Grands Comptes.

Global Security Mag : Comment avez-vous trouvé l’édition 2022 d’IT & Cybersecurity Meeting ?

Florian Malecki : Cette édition a été très productive. Comme la dernière édition a eu lieu en Septembre 2021, je craignais un peu qu’il n’y ait pas une bonne affluence. Au contraire, Weyou Group a su sécuriser de nouveaux prospects qui sont venus nombreux. Au final, c’est une bonne édition qui nous a offert de nouvelles opportunités d’échanges intéressants et productifs.

Global Security Mag : Vous venez de prendre la fonction de Executive Vice-President Marketing d’Arcserve quelle va être votre stratégie ?

Florian Malecki : Notre stratégie consiste à apporter les réponses les plus adaptées au besoin qu’ont les entreprises de protéger et de renforcer la résilience de leurs données. Cette approche requiert une bonne compréhension de leur problématique métier et de leur environnement informatique.

C’est pour cette raison que nous continuons à capitaliser sur notre réseau de partenaires, qui sont au plus près des clients finaux. Ainsi, nous poursuivons très activement l’accompagnement de nos partenaires existants (MSPs et VARs) tout en améliorant leur connaissance de nos solutions. Aussi, nous travaillons avec nos distributeurs pour recruter de nouveaux partenaires.

En parallèle, nous identifions directement de nouveaux projets et nous travaillons ensuite avec nos partenaires pour accompagner ces entreprises dans la protection de leurs données les plus critiques, dont dépendent leur continuité d’activité.

Ce travail de proximité et de conseil est plus que jamais essentiel. L’activité intense des cybercriminels, associée aux risques plus habituels d’incidents, invite à mener une réflexion de fond sur la résilience des données.

Global Security Mag : Quelle est votre solution phare pour 2022 ?

Florian Malecki : En 2022, nous mettons en avant notre Unified Data Resilience Platform qui offre la prévention, la protection, la restauration des environnements physiques, virtuels et SaaS. Ceci permet aux utilisateurs de bénéficier d’une protection totale de leur infrastructure grâce à nos solutions qui intègrent la cybersécurité et la protection des données sur site, dans le Cloud et SaaS, ainsi que le stockage secondaire immmuable.

L’édition 2022 d’IT & Cybersecurity Meeting nous a permis de constater une forte augmentation des besoins exprimés par les visiteurs pour la sauvegarde et la restauration des données Microsoft 365 et Google WorkSpace, ainsi que pour le stockage immuable des sauvegardes et données froides.

Global Security Mag : A quelle cible de clients s’adresse-t-elle ?

Florian Malecki : Elle s’adresse à la fois aux MSP et aux entreprises de toutes tailles.

Global Security Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Florian Malecki : Dans un rapport récent, l’ANSSI notait « la spécialisation et la professionnalisation des cybercriminels notamment sur les ransomwares », un climat qui devrait inciter à prendre les devants et à mener les réflexions adéquates avant qu’un incident ne soit à déplorer. Le contexte de tensions géopolitiques exacerbées doit lui aussi inviter à la prudence et à la planification. À ce titre, les professionnels de l’informatique se doivent vraiment de considérer les solutions de sauvegarde et de restauration ainsi que de stockage immuable comme la pierre angulaire de leur stratégie de cybersécurité.