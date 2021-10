Facebook : Cloudflare explique la panne

octobre 2021 par Usman Muzaffar, SVP, Engineering at Cloudflare

Les services de Facebook (incluant Instagram et WhatsApp) ont été victime d’une panne mondiale sans précédent hier en fin de journée, occasionnant leur arrêt pendant plus de 6 heures.

Voici la réaction de Usman Muzaffar, SVP, Engineering at Cloudflare, spécialiste de la sécurité, la fiabilité et la performance d’internet. Il y explique de manière simple ce qui, selon ses observations, a occasionné cet arrêt de service et écarte l’hypothèse d’une cyberattaque.