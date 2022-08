Extreme Networks renforce son équipe dédiée aux produits

août 2022 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. annonce la nomination de 3 experts à des fonctions de direction au sein de son équipe ‘produits’. Christian Mircea est nommé Chief Development Officer, Markus Nispel est nommé au poste de Chief Technology Officer (CTO) for EMEA, et Dan Debacker est nommé Senior Vice President of Products.

En tant de Chief Development Officer, Christian Mircea aura la charge de la supervision de l’organisation de l’ingénierie d’Extreme. Il s’appuiera sur sa maîtrise opérationnelle ainsi que sur l’efficacité de la stratégie développée pour la plateforme d’Extreme. Christian Mircea possède une solide expérience dans la conduite de stratégies dédiées aux produits de réseaux câblés et sans fil, la conception et le développement de solutions produits, et possède une connaissance aguerrie du portefeuille Extreme.

Il a rejoint Extreme Networks en 2013 à l’issue du rachat d’Enterasys Networks.

Markus Nispel, Chief Technology Officer (CTO) for EMEA, sera chargé de piloter la stratégie produit et de mise à disposition sur le marché d’Extreme Networks afin de répondre au mieux aux besoins des clients et des partenaires de la zone. Il était précédemment en charge des marchés internationaux pour Extreme Networks (vice president of international markets). A ce poste, il a notamment lancé l’incubateur Office of the CTO, chargé de développer et de mettre sur le marché de nouveaux produits. Il a fait ses preuves en matière d’intrapreneuriat et d’innovation au sein d’Extreme et a établi plusieurs brevets phares en matière d’analyse de données.

Il a rejoint Extreme Networks en 2013 à l’issue du rachat d’Enterasys Networks.

Dan DeBacker, Senior Vice President of Products, pilotera la stratégie de gestion des produits d’Extreme Networks. Il était précédemment vice president of service provider product management and engineering, poste auquel il a su nouer de solides relations avec certains des plus grands opérateurs mondiaux, dont Verizon. Il a également joué un rôle déterminant dans la supervision du développement d’Extreme et de la stratégie de mise sur le marché d’Extreme Fabric Automation.

Il a rejoint Extreme en 2017 à l’issue de l’acquisition de Brocade.