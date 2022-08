Kaspersky et Microsoft s’allient pour permettre aux utilisateurs de Microsoft Sentinel d’accéder à la Threat Intelligence

août 2022 par Marc Jacob

Les flux de données sur les menaces de Kaspersky (Kaspersky Threat Data Feeds) sont désormais intégrés à Microsoft Sentinel, une solution SIEM et SOAR cloud-native, afin d’aider les utilisateurs de Microsoft Sentinel à disposer d’un contexte exploitable pour optimiser l’investigation et la réponse aux attaques dans le cadre de leur dispositif de cybersécurité. Grâce à cette intégration, les équipes de sécurité des grandes entreprises peuvent étendre leurs capacités de détection des cybermenaces et améliorer leurs performances au niveau du triage initial des alertes, de la chasse aux menaces ou de la réponse aux incidents.

Selon IDC, "le renseignement sur les menaces est un volet essentiel des programmes de cybersécurité actuels… Les programmes de Threat Intelligence fournissent à la fois des évaluations qualitatives du terrain et des solutions automatisées exploitables qui renforcent les défenses existantes". Pour les entreprises, il est également important d’intégrer la TI à leurs opérations de sécurité afin de se protéger le plus efficacement possible contre les menaces informatiques.

L’accès à la TI de Kaspersky par le biais de Microsoft Sentinel permet aux entreprises de disposer des dernières informations pour contrer les cyberattaques. Le contexte exploitable contenu dans les flux de renseignement comprend les noms des menaces, leur horodatage, leur géolocalisation, leur popularité, les adresses IP résolues des ressources web infectées et les hachages, entre autres informations. Grâce à ces données, les équipes de sécurité ou les analystes SOC peuvent accélérer le triage initial des alertes en prenant des décisions éclairées quant à l’investigation et à la transmission des informations vers une équipe de réponse aux incidents.

Les Threat Data Feeds de Kaspersky sont générés automatiquement en temps réel et regroupent des données de haute qualité provenant de multiples sources fiables dans le monde entier. Parmi ces sources, on trouve le Kaspersky Security Network qui compte des millions de participants volontaires dans le monde entier, le service de surveillance des botnets, les spam traps, ainsi que les équipes R&D et GReAt de Kaspersky, qui jouissent d’une renommée internationale. Microsoft Sentinel utilise le protocole TAXII et reçoit les flux de données au format STIX. Cela permet donc de configurer Kaspersky Threat Data Feeds comme une source TAXII de renseignements sur les menaces pour son interface. Une fois ces données importées, les équipes de cybersécurité peuvent utiliser des règles d’analyse prêtes à l’emploi pour faire correspondre les indicateurs de menaces des flux avec les journaux.