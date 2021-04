Extreme Networks nomme John Abel au poste de Directeur des Systèmes d’Information

avril 2021 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. annonce l’arrivée de John Abel en qualité de DSI (Directeur des systèmes d’information). Fort de 30 années d’expérience dans le secteur des technologies de l’information, Johan Abel a dirigé de grandes équipes IT et mené d’importants changements structurels pour des entreprises mondiales, classées au Fortune 500. Il a récemment occupé le poste de Vice-président senior et DSI chez Veritas. En tant que DSI d’Extreme, John sera responsable de l’ensemble de l’organisation informatique au niveau mondial. Il reportera directement à Norman Rice, Chief Operating Officer.

En tant que SVP et DSI chez Veritas, John a apporté des améliorations significatives au paysage et à l’équipe informatiques qui ont permis à l’entreprise de dépasser ses objectifs financiers, d’atteindre des taux de renouvellement plus élevés et d’améliorer la fidélisation du personnel. Avant Veritas, John était SVP et DSI chez Ellie Mae, où il a élaboré une stratégie d’automatisation, de mise à l’échelle et de sécurisation de l’entreprise soutenue par le cloud. Auparavant, John était SVP en charge de l’informatique chez Hitachi Data Systems. Il a également été vice-président de l’informatique chez Symantec Corporation où il a dirigé l’intégration des applications après la fusion avec Veritas en 2005. Avant Symantec, John a travaillé chez JDS Uniphase et a débuté sa carrière chez KPMG Consulting.

John est diplômé de l’université de Staffordshire, au Royaume-Uni, où il a obtenu un Bachelor of Science en systèmes d’information.