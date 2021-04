Alexandre Cozette rejoint OutSystems pour développer la partie avant vente en France

avril 2021 par Marc Jacob

Âgé de 49 ans, Alexandre Cozette a rejoint OutSystems fin 2020. Il a plus de 20 ans d’expérience d’avant-vente et d’accompagnement de clients du Fortune Global 500 en France et aux Etats-Unis. Il a passé la plus grande partie de sa carrière à aider les acteurs de la banque, de l’assurance, de l’administration et du retail à appréhender, valider, adopter et dégager le maximum de valeur de solutions innovantes et leaders sur leur marché dans le domaine du moteur de règle, du BPM, du CRM et maintenant du Low-Code. Avant de rejoindre OutSystems, il était Solutions Consultant Manager chez Pegasystems depuis 5 ans. Il avait également travaillé à des postes similaires chez IBM et Ilog. Alexandre Cozette est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ESIGETEL avec une spécialisation en génie logiciel.