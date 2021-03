Extreme Networks élargit l’accès à la formation et à la certification informatique en ligne

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

Extreme Networks, Inc. annonce la seconde session de son programme de formation : Extreme Academy Live. Cette formation de huit semaines, qui débutera le 1er avril, portera sur les réseaux sans fil, leur importance, leur fonctionnement et livrera les meilleures pratiques de conception pour le déploiement d’un réseau sécurisé et robuste.

L’intégration au programme d’enseignement en ligne ‘Extreme Academy Live’ est accessible à tous. Elle donne aux étudiants qui terminent leurs cursus l’opportunité d’obtenir une certification professionnelle.

Il est recommandé d’avoir suivi la première session de formation de l’Extreme Academy Live, qui couvre les bases de la mise en réseau, avant de s’inscrire et de suivre la formation dédiée aux réseaux sans fil.

Le premier programme d’enseignement est disponible à la demande sur la chaîne YouTube d’Extreme. Près de 10 000 étudiants sont actuellement inscrits au programme Extreme Academy Live, et plus de 300 d’entre eux ont déjà suivi le cours 1 et passé l’examen de certification.

• La pénurie de compétences en informatique est l’un des nombreux problèmes auxquels les entreprises sont confrontées. En pleine reprise de la pandémie, nombre d’entre elles ne sont pas équipées pour faire face aux obstacles financiers et d’accessibilité qui se dressent entre les étudiants et la formation technologique professionnelle. Pourtant, la demande est forte : la première session de l’Extreme Academy Live, centrée sur les principes fondamentaux de la technologie des réseaux, de la communication sans fil et d’Internet, a été visionnée plus de 25 000 fois et diffusée pendant 8 000 heures en seulement trois mois. Une formation accessible comme Extreme Academy est aujourd’hui essentielle pour réduire la fracture numérique et lutter contre le sentiment d’une génération « sacrifiée » des jeunes étudiants.

• Extreme Academy est un programme académique conçu pour former une nouvelle génération de professionnels de l’informatique expérimentés aux fondamentaux des réseaux, de la sécurité et du cloud, ainsi qu’au machine learning et à l’intelligence artificielle. Extreme Academy Live s’adresse à ceux qui cherchent une introduction de base au secteur des réseaux. Elle est proposée gratuitement aux participants dans le cadre de l’engagement d’Extreme à réduire la fracture numérique. De nombreux professionnels de l’informatique ont également rejoint les sessions Extreme Academy Live, profitant de l’occasion pour rafraîchir leurs compétences et partager leurs connaissances avec les nouveaux étudiants.

• Pour les collèges, les universités et les entreprises, le cursus Extreme Academy peut être intégré aux programmes d’études existants ou enseigné parallèlement aux formations en cours. Les plannings de cours flexibles de l’Extreme Academy sont accessibles via des salles de classe virtuelles ou peuvent être structurés pour un enseignement en direct, ce qui correspond au modèle hybride que de nombreuses écoles ont choisi d’adopter suite à la pandémie. Les écoles et les entreprises partenaires reçoivent des ressources pédagogiques, des équipements de laboratoire de pointe et un portefeuille de formations diverses.