L’ISTEC ouvre un Executive MBA Change Management et Transformation numérique

mars 2021 par Marc Jacob

Les entreprises veulent de plus en plus anticiper les risques face à la multiplication des cyberattaques, à l’espionnage industriel, à la concurrence. Elles mettent en place des systèmes de recherche, collecte et d’interprétation de l’information. Et elles cherchent à recruter des managers aux profils ultra-compétents en Intelligence Économique.

Afin de former managers capables de gérer les risques de tout ordre par les méthodes de l’Intelligence Économique, l’ISTEC ouvre en septembre 2021 un Executive MBA Change Management et Transformation numérique pour les salariés titulaires d’un Bac+5 en économie, gestion, droit ou informatique.