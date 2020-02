ExtraHop lance deux nouvelles offres pour les ETI : un service de détection et réponse réseau et des prestations d’analystes en sécurité

février 2020 par Marc Jacob

ExtraHop annonce la sortie de nouveaux produits et services conçus pour renforcer la sécurité, réduire la complexité des outils et améliorer l’efficacité de la protection des ETI. Au premier rang des nouveautés, le service ExtraHop® Spotlight™ met à profit toutes les connaissances et compétences en sécurité des analystes ExtraHop, avec l’appui d’une mine d’informations CTI issues des environnements de nos clients. Ces experts ont ainsi toutes les cartes en main pour accompagner vos équipes de sécurité et IT opérationnelles dans l’investigation des menaces. Vient ensuite ExtraHop Reveal(x)™ 5Gbps, un service forfaitaire qui offre aux ETI une visibilité complète, ainsi qu’une détection et réponse réseau efficaces à un tarif avantageux.

Des ransomwares aux menaces internes, les ETI font face aux mêmes attaques que les grands groupes. Pourtant, elles manquent souvent des ressources et des compétences en sécurité nécessaires pour lutter à armes égales. Avec ses dernières nouveautés, ExtraHop aide ces organisations à développer les capacités de leur sécurité opérationnelle, tout en coordonnant les actions de leurs équipes IT et de sécurité autour de données et de workflows communs. Tous peuvent ainsi rester concentrés sur la lutte contre les menaces les plus critiques.

D’après l’enquête SANS Incident Response Survey de 2019, la « pénurie d’effectifs et de compétences » et « les carences budgétaires pour financer les outils et technologies » sont les deux principaux freins à une réponse à incident efficace. Avec Spotlight, les clients ExtraHop bénéficient de l’appui des analystes ExtraHop et de leurs connaissances pointues en cybersécurité. Ces experts travailleront au contact direct de leurs équipes pour les former et les accompagner dans l’investigation des menaces détectées par Reveal(x) – un vrai plus pour rentabiliser au maximum leur investissement. Spotlight, c’est aussi une Threat Intelligence qui informe les abonnés sur les menaces les plus courantes constatées sur les environnements de nos clients. Ils disposent ainsi de tous les éléments nécessaires pour accélérer la détection et déployer une réponse à l’échelle de leur infrastructure. Ajoutez à cela les fonctions cloud de machine learning de Reveal(x), et vous libérez toute la puissance collective d’une base d’informations qui ne fait remonter que les menaces les plus urgentes, avec à la clé des gains de temps et d’efficacité considérables.

La sortie mondiale d’ExtraHop Reveal(x) 4200 (solution 5 Gbps) est prévue pour mars 2020. ExtraHop Spotlight est d’ores et déjà disponible en Amérique du Nord. Sa sortie dans différentes régions du globe est prévue pour le second semestre 2020.