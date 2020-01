Explosion des campagnes de phishing, impact des réseaux sociaux : les prédictions Securité d’Or Katz

janvier 2020 par

Les campagnes de phishing vont augmenter et les humains continueront d’être victimes d’escroqueries

Bien que l’hameçonnage soit une menace bien connue, cela ne change rien au fait que les gens continueront d’être victimes d’escroqueries. Les campagnes d’hameçonnage et les sites Web deviennent de plus en plus sophistiqués et dignes de confiance, ce qui crée un engagement avec les cibles et fait en sorte qu’elles donnent leurs renseignements personnels plus facilement. En 2020, les techniques nouvelles et améliorées des campagnes d’hameçonnage gagneront également en efficacité et en longévité donnant aux hackers la possibilité de développer des techniques qui rendent les kits d’hameçonnage plus difficiles à détecter et, en même temps, plus sélectifs sur les victimes ciblées. L’utilisation des réseaux sociaux comme canal de distribution continuera à augmenter, ce qui conduira à des campagnes d’hameçonnage plus étendues et qui se propageront davantage. En 2020 et au-delà, ces attaques seront beaucoup plus difficiles à détecter, ne ciblant efficacement que les victimes pertinentes et se propageant rapidement, ce qui se traduira par un plus grand nombre de victimes.

Vous êtes le maillon faible de la chaîne de sécurité !

Les salariés seront le maillon le plus faible de la sécurité et continueront d’être ciblés par des attaques extrêmement sophistiquées les incitant à commettre la seule erreur qui permettra aux hackers d’accéder au réseau de l’entreprise. Chez Akamai, nous prévoyons également une augmentation du volume d’attaques de phishing plus sophistiquées utilisant des techniques d’ingénierie sociale menant à l’engagement des victimes. Le courrier électronique continuera d’être une technique très répandue pour la distribution de logiciels malveillants et le phishing, mais nous verrons également une augmentation de l’utilisation des réseaux sociaux comme méthode de propagation de ces attaques.