Explosion des arnaques autour de Noël en novembre 2021

novembre 2021 par France Verif

France Verif, la start-up française qui propose une solution gratuite pour identifier à 99,79% les escroqueries sur Internet et protéger ainsi les cyberacheteurs, présente la troisième édition de son baromètre mensuel sur les cybers escroqueries. Une édition qui voit apparaitre une inquiétante multiplication d’escroqueries autour de l’arrivée de l’hiver et de la proximité de Noël.

Alors qu’en octobre les usurpations d’identité de magasins physiques, les invendus d’Amazon et les Vélos électriques composaient le Top 3 des arnaques ; ces nouvelles arnaques tirent profit de la période et mise sur l’intérêt accru des Français pour ces produits thématiques.

Le Top de novembre :

Top 1 : les produits pour cheminée et poêles à bois

Avec l’arrivée imminente de l’hiver, le besoin de se chauffer se fait de plus en plus pressant. Et comme les prix du gaz et de l’électricité ont fortement augmenté cette année, de plus en plus de Français ont recours à un mode de chauffage alternatif comme la cheminée ou le poêle à bois.

Et les cybercriminels ont bien identifié cette tendance !

Ainsi, le top 1 des cyberarnaques du mois de novembre concerne la vente de granulés ou de bois pour faire chauffer les poêles ou les cheminées. Rien de bien novateur dans la façon de faire, on reste sur de l’escroquerie de base : piratage de cartes bancaires, produits non livrés ou non conformes mais les risques peuvent aller jusqu’au « vidage de comptes en banques » dans certains cas.

Top 2 : Les Jeux et Jouets

La deuxième arnaque de ce top 3 de novembre cible très clairement ceux qui anticipent les achats de Noël. En effet, cette escroquerie concerne les jeux et les jouets.

Comme pour le top 1 de ce classement, nous avons affaire à des arnaques classiques, mais ô combien efficace.

Laurent Amar, PDG et co-fondateur de France Verif, met en garde : « Avec l’approche de Noël, il est à gager que cette escroquerie attendra très vite la plus haute marche du podium pour notre prochain baromètre. Nous ne pouvons que conseiller à tous d’être très vigilants. »

Top 3 : Les produits de régime

Eh oui ! Qui dit Noël et Fêtes de fin d’année dit aussi Marathon gastronomique ! En pleine tendance « bien-être », les Français sont de plus en plus nombreux à anticiper cet excès de nourriture. Car hors de question de se priver de l’occasion de « festoyer » en fin d’année. La solution est donc de se stabiliser ou de perdre du poids un peu avant les fêtes !

Et bien évidemment, pour nous y aider, les cybercriminels sont là. Ils nous promettent des pertes de poids mais en fait pensent plutôt au poids de notre compte bancaire.

Ainsi, de nombreux site fleurissent qui proposent des produits « éprouvés » qui permettent une perte de poids rapide et efficace dans la durée. Bien évidemment, les publicités qui vantent ces sites ou ces produits miracles s’appuient sur des « Vu dans les médias ».

Laurent Amar commente : « Sur ce top 3, je crois que c’est l’escroquerie la pire. Contrairement aux 2 autres arnaques de ce classement, le risque pour le consommateur, ici, n’est pas uniquement de ne pas être livré ou de se faire pirater sa carte bancaire. Là, le risque est plus grand puisque le consommateur prend un réel risque pour sa santé avec des produits nocifs ou contrefaits, qui peuvent impacter vraiment nos organismes. Et je sais de quoi je parle... »

Pour mémoire, France Verif est une première mondiale née de trois années d’enquête et de développement d’un détecteur des arnaques e-commerce

La société est le résultat d’une rencontre entre un professionnel du numérique, Mehdi Bellatig, et Laurent Amar, le fondateur d’un réseau de plus de 500 magasins dans 8 pays (Monceau Fleurs, Happy, Au nom de la rose etc…) dont l’achat d’un produit frauduleux sur un site clone a failli lui coûter la vie.

Partant du constat qu’aucune solution ne permettait réellement de protéger efficacement les consommateurs contre ces arnaques, les fondateurs passent un an à infiltrer le milieu des cyber escrocs pour comprendre les outils, méthodologies et ressources des cybercriminels. La diversité des fraudes, la vitesse à laquelle elles apparaissent et croissent, leur ont fait comprendre pourquoi aucune des solutions actuelles ne permettaient de les détecter toutes.

Les 2 fondateurs décident alors de tirer profit de l’excellence française en Intelligence Artificielle : des Ingénieurs renommés issus de Polytechnique, du corps des Mines ou encore de l’Institut Pierre et Marie Curie et qui ont travaillé sans relâche sur la conception d’un alliage inédit de multiples IA et robots de fouilles. En outre, une équipe de plus de 43 personnes a été nécessaire pendant 1 an et demi pour filtrer plus de 500 0000 sites e-commerces et réaliser le dataset nécessaire au bon apprentissage des IA. Plus de 6 changements de process ont été nécessaires et, aujourd’hui encore, plus de 7 data-analystes scrutent chaque jour les nouveaux types d’arnaques qui apparaissent.

L’innovation mondiale démontrée par France Verif utilise plus de 120 robots de fouille qui scrutent minutieusement plus de 120 données internes et externes pour alimenter les différentes typologies d’IA qui vont procéder aux analyses nécessaires afin arriver au score de chaque site e-commerces.