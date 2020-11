Euclyde Datacenters étend ses implantations avec JERLAURE

novembre 2020 par Marc Jacob

Après Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Lyon, Besançon ou encore Paris, l’héber¬geur régional poursuit son déploiement et son maillage territorial. Ce Datacenter de proximité d’une surface totale de 1 500 m² aura une capacité d’environ 200 baies atteignables en 3 phases d’évolution et pourra prendre en charge une puissance totale de 600kW IT modulaire pouvant évoluer dans le temps.

Toujours dans le but de servir les utilisateurs régionaux, Euclyde Datacenters et JERLAURE ont pensé ce nouveau Datacenter 100% Made In France en intégrant les standards les plus avancés en matière de performance énergétique et de sécurité, avec notamment des architectures techniques conçues en TIER III+. Côté innovation, un système de refroidissement en Free-Cooling indirect adiabatique est embarqué afin de limiter l’empreinte énergétique du projet. Sa conception re¬dondante permet une maintenance sans coupure de service 24h/24 et 7j/7.

L’entreprise Euclyde Datacenters contribue ainsi à la réduction permanente de l’em¬preinte carbone de ses sites, ainsi qu’au désengorgement des réseaux. Un développement à suivre de près...

Euclyde Datacenters est une filiale du groupe Kwattro. Eco-responsable, Euclyde Datacenters déploie des Datacenters régio¬naux à consommation d’énergie contrôlée et possède plusieurs certifications à ce titre dont le European Code of Conduct for Data Centers.