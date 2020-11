Scality permet à Nightshift de sécuriser le stockage de contenus numériques de valeur pour de grandes marques mondiales

novembre 2020 par Marc Jacob

Scality annonce que Nightshift, spécialiste de service de contenus audiovisuels et numériques, s’appuie sur la solution Scality RING, la plateforme logicielle de stockage pour ses assets les plus précieux, représentant plus d’un pétaoctets de données.

De Paris à New York, Nightshift ne cesse d’innover pour proposer du contenu haut de gamme à certaines des marques les plus connues au monde. L’Oréal Paris, Louis Vuitton, Hugo Boss, et Lancôme collaborent avec Nightshift pour créer du contenu de marque exceptionnel. Leur équipe de producteurs et d’artistes fournissent des créations de portée internationale à travers divers canaux.

« Nous concevons du contenu créatif pour des marques internationales parmi les plus prestigieuses du secteur de la beauté, » souligne Mathieu Hue, directeur général de Nightshift. « Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de perdre des séquences filmées ou des créations en cours, et c’est pour cela que nous faisons confiance au RING de la société Scality pour stocker et protéger notre contenu de grande valeur tout au long du processus créatif. Cela implique le traitement des séquences de vidéos brutes, le travail d’édition et de postproduction, ainsi qu’un stockage sécurisé ».

Les séquences de vidéos brutes sont immédiatement protégé sur le RING via les protocoles SMB fichiers ; ils sont ainsi sécurisés et disponibles pour les tâches d’édition et de postproduction, qui incluent l’étalonnage de couleurs, mais aussi pour le streaming de projections sécurisées via les outils exclusifs de Nightshift afin que les clients puissent examiner et approuver le travail, peu importe où ils se trouvent aux quatre coins du globe.

Nightshift a déployé la solution logicielle Scality sur 12 serveurs Supermicro avec notre partenaire Digital Storage.

Scality RING garantit la fiabilité, disponibilité et performance dans une multitude de cas d’usage des secteurs des médias et des divertissements. Le stockage Scality RING défini par logiciel transforme tous les serveurs x86 standard en une solution de stockage hautement évolutive. Il évolue sans limites et garantit une fiabilité à 100 %, tout en réduisant les coûts jusqu’à 90 % par rapport aux systèmes existants.

Scality RING est déployé par plusieurs centaines de clients à l’échelle du pétaoctet aux quatre coins du monde. Il intègre un protocole de fichiers natif et une API AWS S3 de haute-fidélité, le cryptage des données, une protection des volumes et des buckets de données, le versionning, un contrôle de la localisation pour la souveraineté des données, et la géo-réplication/distribution pour la continuité de service malgré le sinistre d’un site pour les clients nécessitant une protection des données sans failles.