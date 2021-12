Étude ServiceNow sur le nouveau Monde du travail : La Génération Z prête à gagner moins pour disposer de plus de temps libre

décembre 2021 par ServiceNow

Si l’étude menée par ServiceNow laisse entrevoir des points communs avec les générations précédentes en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, 47% se tournant volontiers vers un CDI plutôt qu’un autre type de contrat, 3 caractéristiques majeures forgent l’identité de cette Génération Z :

L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle,

La nécessaire flexibilité organisationnelle, Le besoin d’outils numériques intuitifs et faciles à utiliser.

Une génération en quête de bien-être

Si pour la Génération Z une activité professionnelle doit évidemment permettre de bien gagner sa vie (57% considèrent ce critère comme prioritaire dans le choix de leur entreprise), d’autres aspects majeurs sont à prendre en compte : 56% se disent prêts à gagner moins d’argent pour avoir plus de temps libre, 58% indiquent comme critère prioritaire dans le choix d’une entreprise le souhait de travailler dans un domaine qui les passionne, 89% considèrent que l’image véhiculée par leur entreprise sur internet et les réseaux sociaux est importante, 43% expriment le besoin de se sentir utiles dans leurs missions.

Il en ressort donc que l’entreprise du nouveau Monde du travail se doit réunir les conditions pour que les plus jeunes s’y sentent bien, fiers et utiles.

Une organisation nouvelle, flexible et humaine

Effet de la crise sanitaire ou véritable spécificité de la Génération Z, le modèle traditionnel du lieu de travail unique où l’on est présent chaque jour selon des horaires définis semble révolu. En effet, 76% de la jeune génération plébiscite un modèle alternatif comme le poste hybride (mélange entre la présence au bureau et le télétravail – 41%) ou le télétravail total (35%) qui lui permettrait de travailler de n’importe où.

Mais ce chiffre doit être nuancé en ce qui concerne l’organisation physique des lieux de travail. En effet, si la pandémie a conduit certaines organisations à envisager un abandon de leurs locaux, la Génération Z ne semble pas encore prête à y renoncer. Ils sont en effet 60% à espérer travailler dans des conditions que l’on pourrait qualifier de traditionnelles, soit en ayant un bureau individuel, soit en open-space.

Du digital partout, tout le temps, mais facile d’accès

Habituée aux nouvelles technologies, la Génération Z n’a jamais vécu sans Internet, les réseaux sociaux ou les smartphones. Par conséquent, il n’est pas surprenant de constater que le numérique est essentiel lorsqu’ils se projettent dans leur vie professionnelle : ainsi, 81% des répondants jugent important que leur entreprise intègre les dernières technologies numériques telles que des logiciels collaboratifs ou l’Intelligence Artificielle.

Le véritable enjeu aujourd’hui est l’utilisation effective de ces outils. Sur ce point, la Génération Z est très claire : 88% des personnes interrogées considèrent qu’ils doivent être aussi simple d’accès et intuitifs que ceux qu’ils utilisent au quotidien. Autrement dit, les 18-25 ans n’ont pas de temps à perdre à se former pour comprendre et utiliser des applications d’entreprise.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, aujourd’hui encore les entreprises multinationales et les TPE/PME restent les plus attractives pour 60% de la Génération Z face à la concurrence des start-ups ou des ONG. Néanmoins, si elles n’ont pas encore entrepris un changement profond de leurs méthodes de travail, elles doivent maintenant l’envisager sérieusement, au risque de voir cette attractivité s’estomper et les handicaper pour attirer et retenir les talents.

Intégrer davantage de flexibilité et d’agilité dans leur fonctionnement seront les moteurs d’une plus grande autonomie et du bien-être de leurs collaborateurs.

« Les générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Marquée par un quotidien de plus en plus digitalisé, la Génération Z ne manquera pas d’imposer ses conditions pour construire un nouveau monde du travail. Entre la recherche du bien-être et un environnement digital, les entreprises devront s’adapter pour attirer et retenir les plus jeunes. Si la crise sanitaire a conduit à l’accélération des projets de transformation digitale, il est désormais crucial de pérenniser ces changements pour accueillir les générations futures. C’est une fierté pour ServiceNow d’accompagner les entreprises qui ont compris ces enjeux. En leur fournissant les solutions technologiques capables de concrétiser ces nouvelles organisations du travail, nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie pour devenir la tour de contrôle du futur du travail. » Yannis Daubin, Area Vice President & General Manager France chez ServiceNow.

Méthodologie : L’enquête a été commandée par ServiceNow et réalisée en octobre 2021 en France, en Italie et en Espagne par Opinea, un institut de recherche indépendant.

Elle a porté sur un échantillon de 1 008 hommes et femmes de 18 à 25 ans dans chaque pays, qui ont répondu à une série de 13 questions via un questionnaire en ligne.