S.O.S. Fantômes - Les mots de passe compromis liés au film

décembre 2021 par Specops Software

Avant la sortie prochaine du film S.O.S. Fantômes : L’héritage, Specops Software a cherché à savoir quels mots de passe sur le thème de S.O.S. Fantômes étaient les plus populaires dans les listes de mots de passe compromis.

Selon cette nouvelle étude, sur plus de 800 millions de mots de passe compromis – un sous-ensemble des plus de 2 milliards de mots de passe compromis dans Specops Breached Password Protection – le favori des nerds « Egon » a pris la première place, apparaissant sur les listes de mots de passe compromis près de 68 000 fois. Après cela, un autre favori des fans, « Winston » , a pris la deuxième place, apparaissant plus de 23 000 fois.

« Vous n’avez peut-être pas peur des fantômes, mais vous devriez certainement avoir peur des mots de passe compromis dans votre organisation », a déclaré Darren James, spécialiste produit chez Specops Software. « La recherche d’aujourd’hui montre à nouveau que les films « cultes » apparaissent dans les données de mots de passe compromis. »

Les 10 meilleurs mots de passe sur le thème de S.O.S. Fantômes trouvés dans les listes de mots de passe compromis :

• Egon

• Winston

• Gozer

• Slimer

• Zuul

• Ghostbusters

• Gatekeeper

• Keymaster

• StayPuft

• Venkman

« Le fait est qu’à chaque fois que nous faisons des recherches appronfides sur le thème de la pop culture dans les données de mots de passe compromis, nous nous attendons à trouver beaucoup de résultats », a poursuivi James. « Et c’est parce que les utilisateurs sont tous humains et ont recours à ce qu’ils connaissent pour créer des mots de passe. Malheureusement, les pirates savent ce qui est populaire et l’utilisent contre nous dans les attaques de mots de passe. »

Les attaques par mot de passe sont une menace constante pour les départements informatiques. Microsoft rapporte que les organisations voient plus de 18 milliards d’attaques de mots de passe en un an – ce qui se traduit par 579 attaques de mots de passe chaque seconde.