Etude Pure Storage : Les organisations anticipent mal les besoins considérables de l’IA en matière d’énergie et de données

décembre 2023 par Pure Storage

Le nouveau rapport, intitulé « Drivers of Change : Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption »et réalisé en partenariat avec Wakefield Research, révèle l’importance de réévaluer l’infrastructure de données pour tirer véritablement parti des avantages de l’IA, maîtriser les coûts énergétiques et respecter les objectifs environnementaux de l’entreprise.

Points clés de l’étude :

L’enquête a été réalisée auprès de 500 responsables des achats IT dans des entreprises comptant au moins 500 salariés aux États-Unis et en Europe. En France, elle montre que :

● Les besoins en puissance de calcul augmentent fortement, sous l’effet de l’adoption de l’IA : 89 % des entreprises françaises ayant adopté l’IA ont vu leurs besoins en puissance de calcul bondir. Près de la moitié (42 %) ont dû au moins doubler leur capacité depuis l’adoption de l’IA.

● Les organisations n’ont pas anticipé la consommation énergétique associée à l’IA : 79 % des responsables des achats IT français n’étaient pas totalement préparés aux besoins énergétiques de l’IA.

● La consommation d’énergie n’est pas le seul fardeau associé à l’IA : dans 69 % des cas, l’IA nécessite ou exigera tôt ou tard d’adapter la gestion des données. Parmi les éléments qui nécessiteront une mise à niveau : les outils (43 %) et les processus de gestion (44 %) ainsi que l’infrastructure de stockage de données (40 %).

● Par conséquent, les organisations ont presque toutes (94 %) déjà mis à jour leur infrastructure IT ou prévoient de le faire : 20 % des responsables des achats IT français déclarent que l’IA a entraîné ou imposera une réorganisation complète.

● Ces défis ont fait reculer les objectifs de développement durable des entreprises françaises : 86 % estiment qu’il est plus difficile d’atteindre les objectifs ESG après la mise à niveau de leur infrastructure en vue de l’adoption de l’IA. Néanmoins, 65 % de celles qui ont déjà adopté des technologies d’IA (ou qui prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois) ont déclaré avoir investi ou prévu d’investir dans du matériel plus économe en énergie afin d’atteindre les objectifs ESG.

Importance du secteur :

L’adoption de l’IA est en hausse dans tous les secteurs, mais la plupart des organisations ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour gérer les calculs haute performance et les besoins en énergie essentiels pour tirer le meilleur parti de ses avantages. Cette limitation nuit à la mise en œuvre de l’IA pour soutenir les initiatives clés des entreprises, notamment celles visant à atteindre les objectifs environnementaux. Presque tous les responsables des achats IT sont incités à réduire leur empreinte carbone. Pourtant, la plupart s’accordent à dire qu’il est impossible d’atteindre les objectifs IT sans préparer correctement l’infrastructure à prendre en charge l’IA.

La demande d’infrastructures plus intelligentes n’a jamais été aussi pressante. Souvent, les systèmes traditionnels ne peuvent pas prendre en charge les immenses pipelines de données pour l’IA, indispensables pour optimiser le machine learning. Alors que l’adoption de l’IA continue de s’accélérer, les équipes IT ont besoin d’une infrastructure efficace, fiable et performante pour assurer le déploiement.

Informations stratégiques :

« Prévoir le changement et garantir la flexibilité sont des éléments clés pour adopter l’IA. À l’ère de cette technologie, les besoins en énergie et en données augmentent de façon exponentielle. Investir dans et implémenter une infrastructure de données adaptée est non seulement essentiel pour un déploiement réussi et une bonne efficacité énergétique, mais aussi pour tirer le maximum de valeur des projets d’IA. Ce nouveau rapport fournit aux responsables IT des informations importantes sur les conséquences d’un manque de planification quant aux changements requis pour l’implémentation de l’IA, ainsi que sur les avantages d’anticiper correctement l’impact de l’IA sur l’infrastructure . » – Rob Lee, Directeur technique, Pure Storage.