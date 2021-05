Etude “Les Français et la ville de demain”

mai 2021 par Milestone Systems

Les Français en demande d’une ville plus écologique, plus sûre, plus connectée, mieux équipée en vidéo-surveillance et plus respectueuse de leurs données personnelles.

Principaux enseignements de l’étude :

• Environnement et sécurité : Le développement durable (55%) et la sécurité (51%) sont les deux principales priorités des Français pour les villes de demain

• Qualité de vie : Plus d’un tiers des Français déclare vivre dans un environnement de moyenne ou mauvaise qualité (37%). La moitié des Français jugent la préservation des espaces naturels incluant la limitation de l’étalement urbain comme la mesure plus prioritaire à mettre en œuvre (50%) _• Mobilité : 36% des personnes interrogées déclarent que les conditions de déplacement dans leur lieu d’habitation ne sont pas satisfaisantes

• Sécurité : Près de la moitié des Français (44%) déclarent se sentir en insécurité là où ils habitent

• Vidéo-Surveillance : 80% des sondés pensent que les caméras de vidéoprotection permettent de rassurer les habitants mais aussi de lutter efficacement contre l’insécurité (70%). 74% se déclarent favorables à l’installation de caméras de vidéo-surveillance si leur commune le proposait

• Technologies : Près de la moitié des Français (45%) perçoivent le recours aux nouvelles technologies dans la ville de demain comme une opportunité

• Données Personnelles : Seul un Français sur trois fait confiance à l’Etat au sujet de l’utilisation de leurs données personnelles (33%), la confiance étant encore plus limitée concernant les entreprises privées (19%) et les GAFAM (14%). 52% des sondés souhaitent plus de transparence quant à l’utilisation qui est faite de leurs données personnelles