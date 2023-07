Etude IDC : 90% des décideurs IT prévoient d’adopter des plateformes unifiées de gestion des endpoints d’ici l’an prochain

juillet 2023 par Tanium et IDC

Tanium dévoile les résultats d’une étude menée par IDC, l’un des principaux cabinets de conseil et d’études du secteur de l’IT, qui démontre les nombreux avantages dont bénéficient les organisations qui adoptent une plateforme unifiée plutôt que des solutions mono-fonctionnelles pour la gestion et la sécurisation de leurs endpoints.

L’étude, menée auprès de plus de 1 500 décideurs IT de grandes entreprises et d’ETI, souligne la pertinence de l’approche XEM, un an seulement après son lancement. L’approche XEM consiste à consolider les capacités de solutions ponctuelles au sein d’une plateforme unique offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur l’ensemble des endpoints d’un parc informatique. Ainsi, les entreprises peuvent identifier et se protéger contre les risques cyber plus rapidement, maintenir un niveau de cyber-hygiène élevé, garantir leur conformité et remédier aux risques en temps réel, dans un contexte de multiplication des cybermenaces.

« XEM est effectivement une source d’informations unique pour l’ensemble du parc informatique d’une entreprise, ce qui permet une meilleure coopération et coordination entre les équipes afin de réduire les risques », explique Michael Suby, vice-président de la recherche chez IDC. « Au-delà de l’amélioration de la sécurité que procure l’approche XEM, la plateforme de Tanium améliore la productivité et permet de réaliser des économies significatives grâce à une meilleure collaboration entre les équipes et à la rationalisation des outils. »

Au moment où les entreprises sont en pleine transformation numérique et adoptent une organisation du travail hybride, 94 % d’entre elles admettent manquer de visibilité sur 20 % ou plus de leurs endpoints. Ces zones d’ombre sont faciles à exploiter par les cybercriminels, en témoignent la fréquence croissante et les coûts de plus en plus élevés des cyberattaques. Parallèlement, les équipes informatiques et de sécurité utilisent plus d’outils que jamais, ce qui contribue à la complexité, aux coûts, aux silos de données et aux délais dans la remédiation.

« Les nombreux projets de transformation numérique en cours et l’adoption du travail hybride n’ont fait que renforcer un besoin déjà exprimé par les entreprises, à savoir une gestion unifiée des endpoints », souligne Steve Daheb, Chief Marketing Officer de Tanium. « Lorsque vous constatez que plus de la moitié des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête de ce type utilisent de multiples outils de gestion et de sécurisation des endpoints au sein d’équipes disparates, il est facile de comprendre leur envie de réduire la complexité et les coûts au sein de leurs nombreux environnements, tout en atténuant les risques de violation des données. L’approche unique de la plateforme Tanium s’avère plus nécessaire que jamais, car les organisations n’ont plus le luxe de dépenser davantage pour de nombreuses solutions ponctuelles qui ne parviennent pas toujours à leur fournir la protection dont elles ont besoin. »

S’appuyant sur les retours d’expérience des clients de Tanium issus de différents secteurs d’activité, les analystes d’IDC ont pu mettre en évidence les bénéfices qu’apporte l’approche XEM :

• Une grande entreprise américaine du secteur de la santé a pu économiser plus d’un million de dollars par an en remplaçant plusieurs outils mono-fonctionnels par la plateforme XEM de Tanium.

• Une multinationale du secteur de la logistique a réduit de moitié ses coûts de licences logicielles et ses frais d’abonnement, économisant ainsi des centaines de milliers de dollars par an, en rationalisant ses outils et en adoptant l’approche de la plateforme XEM de Tanium.

• Une grande entreprise de gestion des soins aux personnes âgées a déployé instantanément des correctifs sur les systèmes d’informations concernés à l’aide de la plateforme XEM de Tanium, faisant passer la conformité de ces endpoints de 1 % à plus de 90 %.

« Les gens ne veulent généralement pas changer de solutions lorsqu’ils les connaissent déjà. Je l’ai constaté à maintes reprises », explique un directeur technique d’une multinationale de la logistique, expliquant comment les économies réalisées grâce à Tanium XEM ont modifié cet état d’esprit au sein de l’entreprise. « Nous avons économisé tellement d’argent avec XEM que personne ne pouvait soutenir le fait de vouloir garder des fournisseurs qui leur étaient familiers. »

Les analystes d’IDC notent qu’avec la volatilité du marché et l’incertitude économique actuelle, la tendance à la consolidation des solutions ponctuelles ne montre aucun signe de ralentissement. Près de 90 % des décideurs informatiques ont indiqué qu’ils prévoyaient de remplacer leurs solutions mono-fonctionnelles par des plateformes au cours des 18 prochains mois, et plus de la moitié d’entre eux envisagent d’effectuer ce changement dans les six à douze mois à venir.

D’autres résultats de l’enquête montrent que :

• Les clients qui utilisent XEM peuvent économiser environ un équivalent temps plein pour 200 endpoints.

• Les clients qui utilisent XEM peuvent économiser jusqu’à 100 000 dollars pour chaque tranche de 250 endpoints pris en charge.

• Près de 60 % des clients ont identifié la visibilité en temps réel comme un critère essentiel pour la gestion des risques.

• 75 % des entreprises disposent d’équipes distinctes pour gérer et sécuriser les endpoints, ce qui se traduit par un travail en silos, une baisse de la productivité et une augmentation des frais de licences logicielles.

• 60 % des décideurs informatiques souhaitent réduire le nombre de fournisseurs et d’outils qu’ils utilisent pour la gestion et la sécurisation de leurs endpoints.

• Les organisations dotées d’une solution XEM pleinement opérationnelle ont amélioré leur niveau de sécurité en déployant les correctifs, les mises à jour et les mises à niveau Windows 22 % plus souvent. La productivité des salariés s’est également améliorée grâce à des délais de déploiement plus courts et à des mises à jour automatisées.