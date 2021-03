Entrust lance la solution Visitor Management as a Service

mars 2021 par Marc Jacob

Entrust lance la suite “Adaptive Issuance Visitor Management as a Service” (VMaaS), solution dans le cloud modernisant et fiabilisant l’approche de gestion des visiteurs en entreprise et de sécurité afférente. Au moment où les entreprises commencent à préparer le retour au bureau de leurs collaborateurs, la solution VMaaS permettra la mise en place d’un dispositif d’accueil sans contact simplifié entre les visiteurs et les agents de réception et contribuera à renforcer la sécurité des locaux et du personnel.

La décentralisation des entreprises n’a jamais été aussi importante qu’à l’heure actuelle. Du fait de leur implantation sur de multiples sites à l’international et des milliers de collaborateurs employés en télétravail, la tenue d’un registre d’accueil au format papier n’est plus un processus fiable pour gérer efficacement, et de manière sûre, les visiteurs. Et, puisqu’il faut toujours composer avec la pandémie de COVID-19, les entreprises ont besoin d’outils modernes capables d’évoluer avec les besoins fluctuants de l’activité. Avec Entrust VMaaS, le dispositif d’accueil est omniprésent — permettant aux entreprises de tirer parti des technologies cloud pour mettre en œuvre des procédures de visites standard sur l’ensemble des sites, à tout moment, depuis n’importe quel lieu.

Principes de fonctionnement d’Entrust Adaptive Issuance VMaaS :

• Pré-accueil – La solution Entrust VMaaS permet aux visiteurs de se pré-enregistrer par e-mail sur leur appareil mobile ; le QR code personnalisé qui leur est adressé en retour est à présenter à l’accueil, ce qui leur évite une attente interminable à leur arrivée.

• Accueil – Dès leur arrivée sur le site,, les visiteurs scannent le QR code ou s’identifient manuellement sur une borne tactile. Celle-ci permet aux entreprises de personnaliser l’expérience des utilisateurs en fonction de la spécificité de leurs besoins : contenus multilingues, numérisation de la pièce d’identité, signature d’un accord de non-divulgation, consignes sanitaires COVID-19, signatures numériques et procédure de sortie manuelle ou automatisée.

• Post-accueil – Après cette étape, des badges d’identification sont aussitôt imprimés pour les visiteurs ; ils intègrent des fonctions de personnalisation : photos de profil, date et heure d’expiration, et informations ou logos personnalisés. Les personnes visitées reçoivent des notifications instantanées par e-mail ou SMS, leur permettant de gérer aisément et efficacement l’arrivée et les allées et venues des visiteurs.

La solution Adaptive Issuance Visitor Management as a Service, optimisée par le leader Veristream, vise à simplifier l’administration et l’intégration. Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

• Mode cloud – La technologie dans le cloud permet aux entreprises, tous secteurs d’activité confondus, de configurer et déployer VMaaS en un clin d’œil, sans matériel sur site ni expertise particulière.

• Gestion via un tableau de bord – La solution est adossée à un tableau de bord personnalisable se prêtant à l’administration intersites, le suivi des activités en temps réel et la gestion des alertes. Ses mises à jour automatiques évitent d’avoir à programmer des durées d’intervention et d’immobilisation.

• Conformité – La solution permet de satisfaire aux diverses obligations de conformité et de reporting, notamment C-TPAT, RGPD, HIPAA, OSHA, JCAHO, ITAR, SOC 2, FSMA et GLBA.

• Prête pour l’intégration – La solution s’intègre à plusieurs systèmes existants, tels que LDAP, SAML 2.0, Azure AD, le module Outlook, Active Directory et Cisco ISE via une API, ce qui évite d’avoir à adopter de nouvelles technologies.

• Sécurité numérique – Les données, stockées dans un environnement dédié privé, sont chiffrées à chaque étape afin de garantir en permanence sécurité et confidentialité.