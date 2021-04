Edouard Camoin nommé au poste de VP Résilience et Nicolas Eyraud au poste de RSSI

avril 2021 par Marc Jacob

Face à la pandémie de COVID-19, la multiplication des cyber-attaques, et un marché Cloud en perpétuelle mutation, toutes les structures sont bousculées dans leur organisation et doivent repenser celle-ci en permanence. Aujourd’hui plus que jamais, il est capital de disposer d’une stratégie de résilience pertinente, afin d’évaluer, suivre, déployer des processus organisationnels en phase avec ce contexte.

Pour 3DS OUTSCALE, ces nominations soulignent une démarche et un engagement clairs d’offrir aux organisations un Cloud français hautement sécurisé capable d’apporter toujours plus de garanties aux clients qui souhaitent sécuriser leurs données les plus sensibles.

Afin de répondre à ces enjeux, le Cloud d’Excellence s’appuie sur ses talents internes et aguerris qui ont su contribuer à la performance de l’entreprise depuis plusieurs années.

Edouard Camoin, VP Résilience chez 3DS OUTSCALE

Passionné d’informatique depuis son plus jeune âge, Edouard Camoin, est diplômé d’un DUT informatique de l’université Paris Descartes et d’un master en sécurité des systèmes d’informations de l’université de Rouen.

Il a intégré 3DS OUTSCALE en mars 2012 en qualité d’administrateur réseaux, systèmes et sécurité. Puis il est nommé Responsable Qualité et Sécurité suite à l’obtention de la certification ISO 27001 en août 2014. Un an plus tard, il est promu Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Informations et obtient pour 3DS OUTSCALE l’extension des certifications ISO 27017 et ISO 27018, Hébergement de Données de Santé et SecNumCloud de l’ANSSI.

Depuis février 2021, il exerce sa nouvelle fonction de VP Résilience. Cette nomination lui permet de prendre en charge les sujets de continuité et de reprise d’activité de l’entreprise. Il a sous sa responsabilité les équipes IT, Sécurité ainsi que Conformité et siège au Directoire de l’entreprise.

En tant que VP Résilience, Edouard Camoin est responsable du programme de gestion des risques de 3DS OUTSCALE qui a pour objectif d’identifier, de suivre et d’atténuer les risques émergents. Il fournit un leadership stratégique important pour le développement de la structure.

Edouard Camoin, VP Résilience commente : "La résilience a toujours été un sujet important chez 3DS OUTSCALE dans les services que nous apportons. Les certifications que nous mettons en place imposent des exigences en matière de continuité et de reprise d’activité. Suite à la crise mondiale de la COVID-19 et aux différents évènements de sécurité qui ont mis à mal beaucoup d’acteurs de la santé, il apparaît encore plus évident que la résilience doit être une fonction identifiée au sein de l’entreprise afin de gérer la continuité et la reprise d’activité de l’entreprise elle-même mais aussi de ses services. L’exigence de nos certifications nous a permis d’être résilient face à cette situation inédite.

Nicolas Eyraud, RSSI chez 3DS OUTSCALE

Nicolas Eyraud est diplômé d’un Master CyberDéfense et Sécurité de l’Information de l’Université Polytechnique des Hauts de France. En 2016, il décide de rejoindre 3DS OUTSCALE, en pleine phase d’accélération de sa démarche de sécurité, en tant qu’administrateur Sécurité.

Fort de l’expérience de pilotage de projets de sécurité, du design et de la gestion d’un SOC, et de sa bonne connaissance de l’entreprise, ses risques et sa gouvernance, c’est en février 2021 que Nicolas Eyraud prend officiellement la fonction de Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) chez 3DS OUTSCALE, en remplacement d’Edouard Camoin, lui-même promu au poste de VP Résilience.

L’environnement de la sécurité est très dynamique, les menaces changent et s’adaptent de plus en plus vite en écho aux changements sociétaux que nous observons à travers l’actualité (sanitaires, militaires et géopolitiques…). 3DS OUTSCALE se doit d’être, plus que jamais, le bastion protégeant les données de ses clients et accompagner ceux-ci vers la maîtrise des outils de sécurité du Cloud à leur disposition.

C’est par la collaboration et l’implication de nombreux talents, spécialistes de leurs domaines, que 3DS OUTSCALE peut s’adapter, collectivement, à des changements de paradigmes soudains tels qu’a pu l’être la pandémie du COVID-19 sans sacrifier la maîtrise ou l’intégration pour ses clients.