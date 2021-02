Eaton renouvelle sa gamme SelvGuard de solution d’éclairage de sécurité 48Vcc

février 2021 par Marc Jacob

Les installateurs électriques intervenants dans ce type d’ERP ont besoin de systèmes d’éclairage de sécurité sur sources centrales fiables et efficients, mais aussi simples et rapides à installer.

C’est pourquoi la nouvelle génération de sources centrales SelvGuard offre une fiabilité accrue grâce à un câblage simplifié. Elle dispose également de huit disjoncteurs pour protéger et isoler les départs intégrant la fonction anti-panique, ainsi qu’une surveillance des blocs batteries et de la température du compartiment.Grâce à leur nouvelle unité de contrôle avec écran LCD, les nouvelles sources centrales offrent une utilisation simplifiée, en permettant de régler des alarmes, programmer des contacts d’entrées/sorties,le mode repos, mais aussi l’horaire du test d’autonomie SATI.

La nouvelle génération de luminaires à LEDs, quant à elle, permet l’utilisation de sources centrales plus petites grâce à leur faible consommation, tout en réduisant la facture énergétique et les opérations de maintenance, puisque le relampage n’est plus nécessaire. Eaton offre ainsi une solution plus économique et plus écologique.

De la source centrale aux luminaires, cette nouvelle gamme permet d’optimiser l’achat, l’installation, la gestion et la maintenance de l’installation d’éclairage de sécurité tout en réduisant l’impact environnemental avec une consommation moindre.