VMware lance la mise à jour VMware vRealize Cloud Management

février 2021 par Marc Jacob

La mise à jour de VMware vRealize Cloud Management apporte plus de sécurité et d’automatisation.

VMware annonce des innovations dans son portefeuille d’offres VMware vRealize Cloud Management on-premises et Software as a Service (SaaS). Les nouvelles fonctionnalités améliorées de la solution visent à permettre aux clients de déployer et d’exploiter de manière plus sécurisée leurs environnements hybrides et multicloud, tout en accroissant les performances globales.

Dans le monde incertain qu’est le nôtre aujourd’hui, les entreprises cherchent à accroître leur agilité pour rester compétitives et développer leur croissance. VMware vRealize offre à ses clients l’efficacité d’une infrastructure cloud à grande échelle pour leur permettre d’exécuter leurs applications depuis n’importe où, tout en maintenant une orchestration cohérente et une gouvernance commune à la fois dans les environnements hybrides et multicloud.