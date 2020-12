ESET : prix du meilleur logiciel antivirus pour Windows décerné par AV-Test

décembre 2020 par Marc Jacob

ESET a été récompensé par les prix « Top Product » dans les derniers rapports AV-TEST d’examen et de certification des produits dans les catégories entreprises et particuliers. ESET Endpoint Security 7.3 et ESET Internet Security 13.2, les produits de sécurité ESET pour Windows dans les gammes professionnelle et grand public respectivement, ont obtenu les prix Top Product avec des scores parfaits pour la protection et l’ergonomie lors des tests d’août et d’octobre 2020.