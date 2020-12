Nouveau bureau et nouveau projet national pour le Cluster EDEN

décembre 2020 par Marc Jacob

C’est un bureau mêlant expérience et nouveaux talents qui est désormais chargé d’écrire une nouvelle page de la success story du cluster EDEN. Y entrent un grand nombre de dirigeants dont les entreprises ont grandi avec et en partie grâce à EDEN. Ils en partagent les valeurs d’échange, de solidarité interentreprises, d’adaptabilité industrielle et entrepreneuriale à l’écoute de l’utilisateur final. « C’est une belle reconnaissance que de voir cette génération EDEN accéder aux rênes du cluster. C’est l’une des particularités du succès national du modèle lyonnais : un cluster de PME géré par des chefs de PME ! », commente Jean-Luc Logel.

Le nouveau président, Ludovic Ouvry, affiche clairement l’ambition de la nouvelle équipe qui s’articulera autour de trois grands axes :

• Réaffirmer au plan national les capacités des entreprises membres à innover, anticiper, s’adapter ;

• Le deuxième autour du développement commercial à l’export, proposant une force d’action collective aux entreprises en même temps qu’une vitrine du savoir-faire industriel des PME ;

• Le troisième autour d’un écosystème Défense & Sécurité qui englobe l’activité industrielle de production, les services et le numérique, la logistique et le transport, les équipements...

Le nouveau bureau se compose de :

• Ludovic Ouvry, Président

• Thierry Regond, Trésorier

• Robert Glemot, Vice-président, Délégué en Région Bretagne

• Christophe Cordes, coordinateur régional Bretagne

• Guillaume Verney-Carron, Vice-président, Délégué en Région Auvergne Rhône-Alpes

• Guilhem de Marliave, Coordinateur régional Auvergne Rhône-Alpes

• Pascal Zunino, Vice-président, Délégué en Région Sud

• Bernard Alhadef, Coordinateur régional Sud

• Laurent Pourprix, Vice-président, en charge de la commission Partenariats

• Philippe Rivière, Vice-Président, en charge de la commission internationale.

Le nouveau bureau a témoigné sa reconnaissance à Jean-Luc Logel, qui a présidé le cluster depuis son lancement en 2008, en l’élisant président d’honneur ; il reste membre du bureau.