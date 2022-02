ESET France et ITRUST signent un partenariat pour proposer une cyberdéfense européenne souveraine

février 2022 par Marc Jacob

Le partenariat conclu entre ESET France, représenté par Athena Global Services sur le marché Français, et ITrust vise à apporter une réponse concrète aux menaces ainsi qu’aux problématiques qui se développent actuellement sur le marché de la cybersécurité, particulièrement à l’échelle européenne. Hausse des actes malveillants, complexité des attaques, technicité et démultiplication des outils comme des acteurs, nécessité de maintenir un haut niveau de compétence : autant de facteurs qui obligent désormais les organisations à développer une approche globale de la supervision de leur cyberdéfense.

L’accord de partenariat conclu entre ITrust et ESET France permettra d’apporter des réponses plus efficaces et plus préventives face aux menaces informatiques, notamment grâce à la complémentarité des technologies avancées mises en commun.

Ce partenariat permet à ITrust de délivrer une plateforme globale pour la centralisation d’événements intégrant l’antivirus, des solutions de Security Information and Event Management (SIEM), de Security Orchestration Automation and Response (SOAR) et de l’Endpoint Detection and Response (EDR) ; avec le recours à l’Intelligence Artificielle (IA/UEBA)…

Mutualisées entre deux sociétés leader qui convergent dans leur fort engagement sur le marché français, les solutions issues du partenariat ITrust/ESET France apporteront des réponses plus efficientes et plus ajustées aux besoins des organisations, quelle que soit leur taille, privées ou publiques. L’offre commune permettra notamment de proposer des solutions de haute technologie à des prix accessibles permettant une supervision à 360° de la cybersécurité.

Ces solutions faciliteront la qualification des incidents en attaque, permettront de repérer un acte malveillant le plus en amont possible et de le traiter au plus vite, le tout sans que l’organisation ne soit paralysée. Elles amélioreront ainsi le service en cybersécurité attendu, notamment grâce aux équipes d’ITrust et d’ESET France, régulièrement formées pour faire face à des attaques nouvelles et de plus en plus techniques.