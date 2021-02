Dust Mobile annonce Dust Wide

février 2021 par Marc Jacob

Le spécialiste de la cyberdéfense des télécommunications mobiles, l’opérateur français Dust Mobile annonce la sortie de Dust WIDE, le premier forfait mobile dédié aux professionnels qui intègre nativement la résilience et la protection des communications face aux cyber-attaques et autres actes malveillants.

Nouvelle réponse aux demandes croissantes de connectivité mobile protégée pour les professionnels, Dust WIDE intègre sans besoin d’installer d’application.

● Protection :

o contre les attaques intrinsèques aux réseaux mobile,

o contre les attaques des cartes SIM,

o contre les attaques des réseaux et les tentatives d’intrusion,

o contre les applications malveillantes, virus et rançongiciels,

o contre les contournements de gouvernance,

● Couverture de service 2G/3G/4G Lte et progressivement 5G dans 204 pays et territoires, et résilience multi-réseaux avec 627 réseaux cellulaires partenaires,

● Supervision de la sûreté et gestion en temps réel de la flotte de SIM Dust WIDE à distance.

Dust Wide assure une confidentialité des communications voix et données sans contrainte et en toute transparence pour l’utilisateur facilitant ainsi également la gestion des risques cyber liés au facteur humain.

Dust WIDE a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de protection de la vie privée et professionnelle des personnes exposées qui souhaitent s’appuyer sur les services d’un opérateur de confiance.

La Carte SIM Dust Wide, élément de confiance maîtrisé et durci, permet de protéger l’utilisateur dès son installation. Compatible avec tout équipement connecté (smartphone, tablette, clé 4G, routeur 4G, IoT et IIoT) et transparent pour toute application et usage, Dust WIDE vient répondre aux nombreux besoins opérationnels sensibles des professionnels que sont, par exemple :

● Le télétravail : 37 % des nouveaux cyber-risques sont attribués à la généralisation du télétravail*, il est maintenant indispensable de pouvoir travailler à distance en toute sérénité - Dust WIDE est le premier forfait totalement sécurisé qui protège les communications depuis la maison tout comme en déplacement et propose une véritable alternative sécurisée, simple à déployer, à un environnement de travail non maîtrisé.

● Les déplacements à l’étranger : Le smartphone devient le premier partenaire de confiance à l’étranger et lors de tout déplacement, les professionnels se reposent désormais sur une connectivité protégée intégrée depuis leur smartphone ou en activant simplement le partage de connexion.

● Les personnes exposées et VIP : Sans devoir changer leurs habitudes, sans besoin d’application spécifique, tout en conservant leur smartphone favori et en toute transparence pour l’utilisateur, les échanges sont nativement protégés des risques cybers qui menacent les personnalités et les personnes exposées, leur vie privée et professionnelle.

Dust WIDE est disponible dès à présent pour les Professionnels en France Métropolitaine à partir de 59€/mois (Carte SIM sécurisée et mise en service facturée à 89€) et comprend :

● Toute la sécurité Dust avec protection des communications et confidentialité des usages,

● Une connectivité mobile 2G, 3G, 4G LTE dans 204 pays et territoires,

● Des SMS/MMS et appels illimités en zone Europe,

● En fonction du forfait, un pack de données à utiliser en zone Europe,

*Source : CESIN