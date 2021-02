Zoom lance son programme Hardware as a Service en France

février 2021 par Marc Jacob

Le programme Hardware as a Service (HaaS) de Zoom permet aux entreprises d’adapter leur consommation de matériel de téléphonie et de visioconférence sur un modèle à la demande flexible qui évite des coûts initiaux importants. Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM), le spécialiste de la visioconférence dans le cloud, annonce l’expansion de son programme Hardware as a Services (HaaS) en France. En plus d’une disponibilité initiale aux USA, l’offre HaaS de Zoom s’étend à 18 pays européens. Le programme HaaS donne accès aux solutions matérielles Zoom Phone et Zoom Rooms par le biais d’un service d’abonnement, permettant aux organisations d’équiper leurs employés de salles de visioconférence et de téléphones de pointe et d’adapter ces solutions à un prix mensuel fixe.

Toutes les solutions Zoom HaaS sont supportées par Zoom, permettant une expérience cohérente pour les clients. Les responsables informatiques ont également la possibilité d’ajouter des services professionnels à leur abonnement, pour que les entreprises bénéficient d’une installation simple et d’une gestion de bout en bout améliorée par les équipes de Zoom.

Pour accompagner le télétravail, le programme HaaS de Zoom joue un rôle essentiel. Il permet de faire évoluer le parc de matériel traditionnel, qui est souvent coûteux, lourd et difficile à gérer. Comme de nombreuses entreprises ne peuvent pas se permettre d’équiper tous leurs employés ou doivent adapter le matériel à un effectif changeant, le programme HaaS aide les organisations à rester flexibles et à éviter des coûts initiaux importants. Grâce à lui, les entreprises peuvent s’équiper de solutions matérielles provenant des principaux fournisseurs pour un tarif mensuel avantageux, ce qui leur permet de libérer leur budget pour des projets importants et d’accroître l’accessibilité à des solutions de qualité. Le programme HaaS de Zoom permet également aux organisations d’augmenter ou de réduire facilement leur budget en fonction de leurs besoins. Grâce à la possibilité de personnaliser et d’ajuster les appareils au fil du temps, les clients peuvent faire évoluer leur matériel au fur et à mesure de la croissance de leur entreprise, ce qui aide leur organisation à s’orienter dans l’avenir du travail.

L’offre Zoom HaaS dorénavant disponible en France et à travers la région Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA) propose les mêmes offres de produits matériels qu’aux États-Unis. Elles sont toutes conçues pour prendre en charge à la fois le Zoom Phone et Zoom Rooms. Le programme comprend du matériel de classe mondiale de fournisseurs tels que DTEN, Poly, Yealink et Neat. L’offre HaaS est disponible dans 18 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède.