Double nomination chez Semperis

février 2023 par Marc Jacob

Semperis affiche une très forte croissance de ses solutions hybrides de protection de l’identité au sein des entreprises en Europe. Pour soutenir et accélérer son développement, Semperis nomme Christophe Laakmann en tant que Area Vice-président (AVP) Channels and Alliances EMEA et promeut Baptiste Rech au poste de Area Vice-président Europe du Sud.

Suite au tour de table de série C de 200 millions de dollars de Semperis dirigé par KKR — l’une des plus importantes levées de fonds en cybersécurité en 2022 — l’expansion rapide de l’entreprise en Europe permettra d’étendre la disponibilité de ses solutions primées de détection et de réponse aux menaces d’identité (ITDR) ainsi que la récupération cybernétique à un moment où les cybermenaces liées à l’identité sont en augmentation constante. Reconnue par le Financial Times et Deloitte Fast 500 comme la société de cybersécurité à la croissance la plus rapide d’Amérique, Semperis prévoit de doubler ses effectifs au cours de l’année prochaine pour répondre aux demandes du marché et aux besoins actuels des clients.

Pour soutenir cet effort, Christophe Laakmann est chargé d’établir la feuille de route 100% Channel en EMEA, de consolider son équipe et d’accompagner la stratégie de croissance de Semperis avec l’écosystème de partenaires. Il s’appuiera sur son expertise commerciale, marketing et de gestion d’écosystèmes complexes, acquise au cours d’une carrière dans de grandes entreprises technologiques telles que Splunk, CA Technologies, VMware et Symantec.

Baptiste Rech, nommé au poste de area vice-président Europe du Sud, contribuera grâce à son expertise dans le domaine de la sécurité et sa fine connaissance du marché, notamment chez Splunk, Checkmarx, IBM et Lexsi à renforcer la présence de Semperis au sein des entreprises d’Europe du Sud.

Le programme Partenaires de Semperis, reconnu par CRN®, une marque de The Channel Company, dans son Guide des programmes de partenariat 2022, est fondé sur un engagement stratégique en faveur d’un modèle de vente mondial centré à 100 % sur la distribution, de la fourniture de pistes qualifiées et d’une aide à la vente conjointe, ainsi que d’une formation complète des partenaires. La nomination de M. Laakmann est un élément clé de la stratégie de Semperis visant à renforcer ce modèle de vente. L’expertise de Semperis dans le domaine de l’AD a permis à l’entreprise d’initier des alliances stratégiques.