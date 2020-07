ISEO finalise l’acquisition de LOCKEN

juillet 2020 par Marc Jacob

A travers ce rachat, ISEO apporte aux clients de LOCKEN l’assurance de la pérennité des solutions déployées. Il confirme aussi sa volonté de renforcer, au niveau mondial, l’offre du groupe dans le domaine des solutions de contrôle d’accès sur mesure à destination des grandes infrastructures où LOCKEN développe son expertise depuis 2003.

Il s’agit d’une étape importante qui permettra à ISEO d’accélérer le processus d’intégration de LOCKEN dans le reste du groupe et de mieux bénéficier d’un savoir-faire et d’une culture, celle des projets, complémentaires de son cœur de métier historique.

Fondée en 2003, Locken est un fournisseur de solutions de contrôle d’accès sans câblage. Pionnier sur le marché des clés électroniques intelligentes, Locken s’est spécialisée sur le développement de solutions et de services à valeur ajoutée pour des entreprises recherchant des solutions de gestion d’accès personnalisées et simples d’utilisation.

Avec 50 ans d’existence, le groupe ISEO est un spécialiste dans la production et le développement de systèmes de verrouillage et de contrôle des accès. ISEO opère sur la scène internationale et emploie plus de 1 300 personnes. Son site de production principal se trouve en Italie, mais d’autres sites et filiales sont implantés aux presque quatre coins du monde.